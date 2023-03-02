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Koroğlu Köşkü'nde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Güncelleme Tarihi:

#Camdaki Kız#Camdaki Kız 68. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 23:43

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, heyecan dolu bir bölümle ekranlardaydı. Kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek'in yer aldığı dizide Nalan ve Sedat resmen boşandı.

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 Dizinin yeni bölümünde;

Gülcihan'n talimatıyla Sedat'ı aramaya çıkan Selen, Levent ve Muzaffer onu otelde yeni asistanıyla bastılar.

Sedat'ın yaptıklarına şahit olan biri daha vardı: Nalan

SEDAT, NALAN İÇİN BİTTİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

SEDAT'IN İHANETİ OLAY YARATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşananların ardından Nalan, köşkü terk ederek Billur'un evine gitti.

Çocuklarının yüzündeki hayal kırıklığını gören Gülcihan, olanları duyunca şoke oldu.

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Nalan'ın kocasının ihanetiyle sarsıldığını öğrenen Hafize, Muzo ile birlikte soluğu Nalan'ın evinde aldı.

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Daha önce defalarca Nalan'ı aldatan Sedat, karısının kendisini affedeceğinden emin bir şekilde her şeyi düzelteceğini söyledi.

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Muzo'nun eve dönüşünü dört gözle bekleyen Gülcihan, Nalan'ın Sedat'tan boşanacağını ve kararının kesin olduğunu öğrendi.

NALAN BOŞANMA DAVASI AÇTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Avukatına boşanma davası için talimat veren Nalan, Rafet Bey'i arayarak onunla konuşmak istediğini söyledi. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan Rafet, Nalan'ın gelişiyle yaşananları öğrendi.

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Biz Selen ve Levent ile Sedat'ı aramaya gittiğimizde onu asistanı ile gördük.

Rafet ile dertleşen Nalan, boşanma kararının ardından ailesiyle ilgili bir gerçeği de anlattı:

Onlar benim annem ve babam değilmiş. Anneannem ile dedemmiş...Ben evladını kaybettiği gün kucağına torunu verilen acılı bir anne tarafından büyütülmüşüm...

NALAN'IN DUYGUSAL VEDASI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Koroğlu Ailesi'nden maddi hiçbir beklentisinin olmadığını söyleyen Nalan, boşanma davasının uzamaması konusunda Rafet'ten yardım istedi.

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

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Nalan'ın gidişiyle birlikte aile üyeleri de içlerinde tuttukları şeyleri birer birer paylaştılar. Sedat'ın hayatındaki başarısızlıklardan bahseden Muzo, Koroğlu Ailesi'ni belki de ilk kez gerçeklerle yüzleştirdi.

KOROĞLU AİLESİ BİRBİRİNE KENETLENDİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Bu evin en yalnızı her zaman Sedat oldu baba...

Oturduğu evin kirasını ödemekte zorlanan Türkan, çocukları da alarak İstanbul'a Hayri'nin yanında gitmeye karar verdi.

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Nalan'ı kaybetme gerçeği ilk defa yüzleşen Sedat, Billur'un evine giderek karısının ayaklarına kapandı.

SEDAT, NALAN'IN AYAKLARINA KAPANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Umutsuz bir şekilde köşke dönen Sedat'ın kaplumbağalarla konuştuğunu fark eden ev halkı sağlığından endişelenmeye başlarken, Muzo kardeşiyle dertleşmek için odasına gitti.

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

Nalan'ın kendisini çok sevdiğini düşünen Sedat, karısından boşanmayacağını söyledi.

Dizinin final sahnesinde;

Nalan, mahkemeden çıkan kararı Hayri ile paylaştı.

SEDAT VE NALAN BOŞANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İkilinin konuştukları sırada çalan zil, Hayri'ye hayatının şokunu yaşattı.

HAYRİ'NİN GİZLİ HAYATI ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Koroğlu Köşkünde ağlatan veda... Gözyaşları sel oldu

 
CAMDAKİ KIZ'IN 69. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camdaki Kız#Camdaki Kız 68. Bölüm#Kanal D

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