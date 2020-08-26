Korkusuz Korkak ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? İşte Korkusuz Korkak oyuncu kadrosu ve konusu

Korkusuz Korkak filmi oyuncuları ve filmin ne zaman çekildiği araştırılıyor. Sevilen Türk filmleri televizyon ekranlarında yeniden yayımlanıyor. Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak’ta bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır.

Korkusuz Korkak oyuncuları filmin yeniden ekrana gelmesinin ardından araştırılıyor. Kemal Sunal’ın Mülayim karakterine hayat verdiği filmin oyuncu kadrosunda Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir gibi isimler bulunuyor. Korkusuz Korkak filminde Esin karakterini Aynur Akkum, Mehtap karakterini Muzaffer Nebioğlu canlandırmıştır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI

Korkusuz Korkak oyuncuları arasında Kemal Sunal, Ayşin Atav, Turgut Özatay, Nejat Gürçen, Hikmet Taşdemir, Ajlan Aktuğ, Zeki Alpan, Yadigar Ejder bulunuyor.

Korkusuz Korkak filminde Esin karakterini Aynur Akkum, Mehtap karakterini Muzaffer Nebioğlu canlandırmıştır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU

Bir şirkette memur olarak çalışan Mülayim'in sıradan bir hayatı vardır. Ancak onun bu sıradan hayatı, bir gün hastaneye tahlil yaptırmak için gitmesiyle bambaşka bir hal alır. Kendisini gayet sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun kendisine altı aylık ömrünün kaldığını söylemesiyle büyük bir yıkıma uğrar. Hiçbir tedavi imkanının olmadığını öğrenen Mülayim, o andan itibaren kalan günlerini korkusuz bir şekilde yaşamaya başlar. Hayatta artık yapacak hiçbir şeyi kalmayan Mülayim, öleceği günü beklemekten sıkılınca çareyi kendisini öldürmek için bir kiralık katil tutmakta bulur. Ne şekilde ölmek istediğini kiralık katile anlatarak onunla anlaşan Mülayim, bu sırada hayatının ikinci şoku ile karşı karşıya kalır. Tahlil sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu ve son derece sağlıklı olduğunu öğrenen Mülayim, bu sefer canını kiralık katilden korumak zorunda kalır.

KORKUSUZ KORKAK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film 1979 yılında çekilmiştir.