Korkunç cinayet! Eski spiker annesini bıçaklayarak öldürdü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 15:23

Eski bir televizyon haber sunucusu 80 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürmekle suçlandı. Cinayetin detayları tüyler ürperten bir 911 çağrısıyla ortaya çıktı.

Kansas’ta yaşayan eski haber spikeri Angelynn "Angie" Mock, kendi annesini öldürmekle suçlanarak manşetlere çıktı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, polis memurları Kansas, Wichita'daki anne ve kızın birlikte yaşadığı evde "acil servis çağrısıyla bildirilen bir bıçaklama olayı"nı araştırmak için geldi ve 80 yaşındaki Anita Avers'ı "yatağında çok sayıda bıçak yarasıyla hareketsiz halde buldu.

Evlilik ve aile terapisti olan Avers, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, 2011-2015 yılları arasında St. Louis'deki Fox 2'de TV haber sunuculuğu yapan 47 yaşındaki Mock'un bu sırada ellerinde kesiklerle evin dışında beklediğini söyledi.

Eski spiker açıklamadığı yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındı ​​ve Sedgwick İlçe Hapishanesine götürüldü.

Çevrede yaşayan bir görgü tanığı olan Alyssa Castro, panik halindeki bir kadının erkek arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu arabaya koşarak geldiğini ve 911'i aramak için cep telefonlarını yalvararak istediğini söyledi.

Görgü tanığı "Ona iyi olup olmadığını sordum, oldukça sarsılmıştı ve korkmuş görünüyordu, sonra da kaçtı" şeklinde ifade verdi.

İddiaya göre, 911 görevlisi acil durum ekiplerine, arayan “kişinin kendini kurtarmak” için annesini bıçakladığını söyledi; bu da şüphelinin Avers'ı kendini savunmak için bıçakladıktan sonra yardım çağırmış olabileceğini gösteriyor.

En son veri yönetimi danışmanı olarak çalışan Mock, birinci derece cinayetle suçlandı ve suç duyurusunda yaşlı ebeveynini "yasa dışı, kasıtlı ve önceden planlayarak" öldürmekle suçlanıyor.

Korkunç cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

