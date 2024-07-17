Kördüğüm filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Kördüğüm (Deadlock) filmi oyuncuları!

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Kördüğüm (Deadlock) filmi Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bruce Willis'in başrolde yer aldığı yapım paralı askerlik ekibinin lideri olan ve aynı zamanda aranan da bir suçlu olan Ron Whitlock'un hikayesini anlatıyor. İşte Kördüğüm oyuncuları ve hikayesi...

KÖRDÜĞÜM FİLMİ KONUSU

Aranan bir suçlu olan Ron Whitlock'un oğlu, bir polis operasyonu sırasında yanlışlıkla öldürülür. Bunun üzerine polislerden intikam almak isteyen Ron, harekete geçer. Ekibiyle hidroelektrik enerji santraline el koyar ve herkesi rehin alır. Santralin yakınındaki kasaba, büyük bir sel ve yıkım tehdidi ile karşı karşıya kalırken, binlerce masum hayatı kurtarmak, emekli bir seçkin ordu korucusu Mack Karr'a bağlıdır.

KÖRDÜĞÜM FİLMİ OYUNCULARI

Bruce Willis,

Patrick Muldoon,

Matthew Marsden