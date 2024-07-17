×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kördüğüm filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Kördüğüm (Deadlock) filmi oyuncuları!

Güncelleme Tarihi:

#Kördüğüm#Kördüğüm Oyuncuları#Kördüğüm Konusu
Kördüğüm filmi ne zaman çekildi, konusu nedir İşte Kördüğüm (Deadlock) filmi oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 16:28

Kördüğüm filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2021 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Jared Cohn oturuyor. Aksiyon ve gerilim türündeki yapımın senaryosu ise Jared Cohn ve Cam Cannon'a ait. Peki Kördüğüm (Deadlock) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Kördüğüm (Deadlock) filmi Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Bruce Willis'in başrolde yer aldığı yapım paralı askerlik ekibinin lideri olan ve aynı zamanda aranan da bir suçlu olan Ron Whitlock'un hikayesini anlatıyor. İşte Kördüğüm oyuncuları ve hikayesi...

KÖRDÜĞÜM FİLMİ KONUSU

Aranan bir suçlu olan Ron Whitlock'un oğlu, bir polis operasyonu sırasında yanlışlıkla öldürülür. Bunun üzerine polislerden intikam almak isteyen Ron, harekete geçer. Ekibiyle hidroelektrik enerji santraline el koyar ve herkesi rehin alır. Santralin yakınındaki kasaba, büyük bir sel ve yıkım tehdidi ile karşı karşıya kalırken, binlerce masum hayatı kurtarmak, emekli bir seçkin ordu korucusu Mack Karr'a bağlıdır.

KÖRDÜĞÜM FİLMİ OYUNCULARI

Bruce Willis,
Patrick Muldoon,
Matthew Marsden

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kördüğüm#Kördüğüm Oyuncuları#Kördüğüm Konusu

BAKMADAN GEÇME!