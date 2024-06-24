Koray Avcı: Mustafa Keser latife etmiş

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Avcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, bu hafta yeni single’ının yayınlanacağını söyledi:

“Arabesk bir şarkı okudum. Herkesin bildiği ve benim de çok sevdiğim bir eser.”

Avcı, Mustafa Keser’in kendisini kastederek “Yanıma zar zor getirdiler. Sahnede görünsün, adam olsun diye. İki defa uçakta karşılaştık, yüzünü çevirdi ve bana selam vermedi” açıklamasına yanıt verdi:

“Öyle bir şey yok. Mustafa abi bizim üstadımız. Ben her gördüğüm yerde selam veririm. Latife etmiş orada, bunu öyle kabul ediyorum. Biz ona hayranız. Yolda kimi görsem de selam veririm.”