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Hasan Can Kaya'dan yeni proje müjdesi!

#Hasan Can Kaya#Konuşanlar#Stand Up Party
Hasan Can Kayadan yeni proje müjdesi

Konuşanlar programı ile izleyici karşısına çıkan Hasan Can Kaya, Stand Up Party gösterisinin ardından muhabirleri ile bir araya geldi. Hasan Can Kaya, yeni projesinin detaylarını anlattı.

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Yayın hayatına YouTube'da başlayan ve büyük başarı elde eden Hasan Can Kaya, Konuşanlar adlı programı Exxen'e taşıdı. Hasan Can Kaya, geçtiğimiz akşam 'Stand Up Party' gösterisi ile seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hasan Can Kaya, şov sonrası gazeteciler ile bir araya geldi. Kaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hasan Can Kayadan yeni proje müjdesi


ROMANTİK KOMEDİ GELİYOR
Ünlü komedyen Kaya, romantik komedi türünde sinema filmi yapacağını söyledi. Kaya, "Seyircimi çok seviyorum onları arkadaşlarım gibi görüyorum, mutluyum. Tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ben senarist kökenliyim, uzun yıllar geçimimi zaten bu şekilde sağladım.

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Romantik komedi yapacağız, haziran ayında ön hazırlık başlayacak, temmuz ayında sete çıkacağız. 2023 sömestr başında vizyona girmek istiyoruz. Çok heyecanlıyım tüm motivasyonum onun üzerine, dilerim yıllarca izleyip gurur duyacağımız bir iş olur.

Tabii ki insan bildiğini daha iyi yazar. Genelde seyircinin bunlar da benim başımdan geçmişti diyeceği şeyler yazmak istiyorum." dedi.

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#Hasan Can Kaya#Konuşanlar#Stand Up Party

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