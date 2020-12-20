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Televizyon
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Konuşanlar Exxen’de devam edecek… Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman?

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Konuşanlar Exxen’de devam edecek… Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman?
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Exxen platformu için ‘Konuşanlar’ programıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Hasan Can Kaya ile anlaştığını duyurdu. Ilıcalı, Instagram hikayeler bölümünde yayınladığı paylaşımla Konuşanlar programının başlayacağı tarihi de açıkladı. Peki, Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Pandemi döneminde 'Konuşanlar' ismiyle yayınladığı programı ile ünlenen Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen ile gündeme geldi. Ilıcalı, Exxen’de Hasan Can Kaya ile çalışacağını şu sözlerle duyurdu:

“Hasan Can Kaya 1 Ocak itibarıyla Exxen platformumuzda yer alacak. Hasan Can’ın çalışmalarını sürdürüp daha başarılı olabilmesi için emeğinin karşılığını bir ölçüde alması gerekiyor. Son dönemlerde gördüğüm en çalışkan ve zeki insanlardan biri. Exxen 1 Ocak’ta seyircimizle buluşacak. Amacımız bütün izleyicilerimizin Exxen ile buluşabilmesi. Bu nedenle Exxen’in aylık ücreti herkesin ödeyebileceği bir rakam olacak. “

Hasan Can Kaya, o yayında Konuşanlar Tv'nin yayın hayatına devam edeceğini ve ilk olarak da Simpsons tarzı bir çizgi film için çalıştıklarını söyledi. İsmi de 'Ekmek Kapısı' olacak.

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