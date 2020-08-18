Kontrast ne demek, kontrast renkler hangileri? Kontrast renkler hakkında bilgiler

Dilimize Fransızca kökenli bir kelime olan kontrast, bir nesneyi ayırt edilebilir kılan parlaklık veya renk farkıdır. Gerçek dünyanın görsel algısında, kontrast, nesnenin ve aynı görüş alanındaki diğer nesnelerin renk ve parlaklığındaki fark tarafından belirlenir. Kontrast renkler, tamamlayıcı renk olarak da tanımlanırlar. Bir ana rengin kontrastı mutlaka ara renktir.

Kontrast renkler şu şekildedir; Kırmızı Yeşil , Mavi Turuncu , Sarı ve Mor.

TDK’nın Kontrast Tanımı

TDK’ye göre kontrast kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Karşıt

- Karşıtlık