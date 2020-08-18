Kontrast ne demek, kontrast renkler hangileri? Kontrast renkler hakkında bilgiler
Kontrast renkler moda programlarında sık sık karşılaştığımız terimlerden biri oldu. Son yılların modası kontrast renklere doğada da bolca rastlanır. Örneğin; kırmızı ve yeşil kontrast renklerdir. Bahçelerde gördüğümüz yeşil yapraklar ve kırmızı renkteki güller, kontrast renkler için basit bir örnektir. Peki, kontrast ne demek, kontrast renkler hangileri?
Dilimize Fransızca kökenli bir kelime olan kontrast, bir nesneyi ayırt edilebilir kılan parlaklık veya renk farkıdır. Gerçek dünyanın görsel algısında, kontrast, nesnenin ve aynı görüş alanındaki diğer nesnelerin renk ve parlaklığındaki fark tarafından belirlenir. Kontrast renkler, tamamlayıcı renk olarak da tanımlanırlar. Bir ana rengin kontrastı mutlaka ara renktir.
Kontrast renkler şu şekildedir; Kırmızı Yeşil , Mavi Turuncu , Sarı ve Mor.
TDK’nın Kontrast Tanımı
TDK’ye göre kontrast kelimesi ise şu anlama gelmektedir:
- Karşıt
- Karşıtlık
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