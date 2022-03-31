Konteynır Brothers “Hurdalık" yeni bölümü ile Kanal D Dijital ’de…

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Kanal D Dijital ’in iddialı mini komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" 06 Nisan Cumartesi günü 08’inci bölümü ile ekrana geliyor.

Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak bu bölümünün konusu şöyle;

Serhat Dayım ve Mertkan Dayım verdikleri yemek siparişi için kaybeden öder yarışmasına tutuşurlar. Fakat ikisinin de ceplerinde para yoktur. Serhat Dayım’ın korktuğu Kebapçı Malik’ten sipariş vermişlerdir. Mertkan Dayım siparişi iptal edecekken hurdalığın ummadık bir yerlerinden Kebapçı Malik çıkar. Malik’in sipariş ödemesi için ilginç bir teklifi vardır. Oyun oynanacaktır. Kazandıkları her oyuna 50 lahmacun fikri Dayım’ları aklını alsada, paketten çıkan lahmacunların şekilleri onları korkutur.

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Serhat Dayım ve Mertkan Dayım aç kalmamak için bu oyunları kazanabilecek mi? Herkesin son bir şansı vardır.

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Yayın Tarihi :02 Nisan Cumartesi/ 2022

Yayın Saati :19.00