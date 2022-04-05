Konteynır Brothers “Hurdalık" yeni bölümü ile ekrana geliyor

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Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak bu bölümünün konusu şöyle;



Bir jant kapağını iki kişiye satarsan ne olur? Bu durum Mertkan Dayım’ ın rüyalarına girmektedir. Bir gece Serhat Dayım, Mertkan Dayım’ın rüya gördüğü sırada sesine uyanır.

Rüyasında Bizans ve Osmanlı askerleri hurdalıkta jant kapağı için savaşmaktadır. Sabah uyandıklarında Mertkan Dayım hala rüyanın etkisindedir.

Mertkan Dayım’ın rüyasını anlattığı sırada müşteriler Soner Pakoğlu ve Orkun Dökmeci hurdalığa gelir. İkisi de iri yarı müşterilerdir ve ikisi de dövüş tekniklerinde uzmandır. Serhat Dayım bu durumu aşmanın yolunu bulur. İki müşteriyi jant kapağı için yarıştıracak ve böylece içerik de çekmiş olacaktır. Kullanıldıklarını anlayan müşteriler Dayımlara beklemedikleri bir son hazırlar.

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Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

Yayın Tarihi :09 Nisan Cumartesi / 2022

Yayın Saati :19.00