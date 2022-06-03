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Konteynır Brothers “Hurdalık" son bölümü ile ekrana geliyor

#Konteynır Brothers “Hurdalık"#Kanal D Dijital#Kanal D
Konteynır Brothers “Hurdalık son bölümü ile ekrana geliyor

Kanal D Dijital ’in mini komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" 04 Haziran Cumartesi günü son bölümü ile ekrana geliyor.

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Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak bu bölümünün konusu şöyle;
Mertkan Dayım uyanmış konteynırdan çıkar. Konteynırın önünde Malik, bir jeepe ip germiş çamaşır toplamaktadır. Jeep Malik’e dedesinden miras kalmıştır. Koyacak yer bulamadığı için hurdalığa getirmiş ve hatta artık burada yaşamaya karar vermiştir. Bizimkiler bunun mümkün olmadığını hurdalığın yeni sahiplerinin onları buradan çıkarmak istediklerini söylerler. Malik’le beraber çıkış yolu aramaya başlarlar. Yayınladıkları içerikte hurdalığı terk edeceklerini söyleyince, Konteynır Brothers fanları hurdalığa doluşmaya başlarlar.Fanların gelişiyle gaza gelen bizimkiler tekrar ayağa kalkmanın yolunu Malik’in dedesinden kalan  mirasta bulurlar. Ama önce Malik’i ikna etmeleri gereklidir.
Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor. 

Konteynır Brothers “Hurdalık son bölümü ile ekrana geliyor

Yayın Tarihi :04 Haziran Cumartesi/ 2022Yayın Saati :19.00

 

 

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