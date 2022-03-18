Konteynır Brothers “Hurdalık" 19 Mart Cumartesi günü yayına giriyor

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Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak olan ilk 3 bölümüne Sevcan Yaşar ve Öykü Gürman konuk oluyor.

“Bir gün herkes bu hurdalığı tadacak” mottosuyla yola çıkan 26 bölümlük mini dizinin ilk 3 bölümünün konusu şöyle;

Birbirlerine “Dayım” diyerek hitap eden, Serhat Dayım ve Mertkan Dayım İstanbul’da bir hurdalıkta yaşayan iki iyi arkadaştır. Hayallerine burada ulaşamayacaklarını anlayan ikili, dijitale içerik hazırlayarak hedeflerine ulaşma peşindedir. Çektikleri içeriklerin izlemelerinin yeterli sayıya ulaşamaması, Mertkan Dayım’ı bu hayalden vazgeçirmez. Ama ikili tarzlarını değiştirir. Çekecekleri yeni içerikler oyuncuları ve sosyal medya fenomenlerini hurdalığa çekecek tarzda olacaktır. Serhat Dayım tam vazgeçmek üzereyken, hurdalığa ilk ünlünün gelmesiyle fikri değişir. Hurdalığa yanaşan bir arabanın içinden Sevcan Yaşar iner. Sevcan Yaşar’ın geliş amacı çok başka olsa da çekecekleri içeriğin kaç kişi tarafından izleneceğine odaklanan Serhat Dayım ve Mertkan Dayım, amaçlarına ulaşabilecek midir?

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Serhat Dayım, internetteki şarkı videolarının çok izlendiğini fark eder. Kendince yazdığı şarkıyı kayda alıp internette yayınlar. Durumu fark eden Mertkan Dayım, Serhat Dayım’la dalga geçer. Bunun üzerine Serhat Dayım, Mertkan Dayım’ı hiç beklemediği yerden zora sokar. Çünkü Mertkan Dayım çocukluğundan beri kimsenin yanında şarkı söyleyememektedir.

Serhat Dayım, arkadaşını yaşadığı travmadan kurtarabilmek için araya adamlar sokarak Öykü Gürman’ın hurdalığa gelmesini sağlar. Öykü Gürman, hem yeni çekecekleri içeriğe konuk olup hem de Mertkan Dayım’a yardımcı olabilecek midir?

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.