Kont Adnan kimdir, gerçek ismi ne? İşte Kont Adnan hakkında bilgiler

Kont Adnan olarak bilinen Adnan Yılmaz, Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Kont Adnan ayrıca Kolbastı ile bilinen Sinan Yılmaz'ın abisidir. Daha sonra ailesi ile birlikte Adapazarı'na taşınan Kont Adnan, sonrasında ise yine ailesiyle Almanya'ya göç etti. Burada müzikle ilgili çalışmalarına başlayan Kont Adnan, müzik hayatında patlamasını 'Kuş foli koma foli' şarkısıyla yaptı. Bu şarkı ile gündeme gelen Adnan Yılmaz, 2009 yılında borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem geçiren Karadenizli şarkıcı, psikolojik tedavi gördüğünü açıklamıştı.