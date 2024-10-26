Konserin geliri Mehmetçik Vakfı’na

Haberin Devamı

Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını açıkladı:

“TUSAŞ’a yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum. Teröre lanet olsun. Haberi alınca ne yapacağımızı bilemedik. Bizim için de zor bir süreçti. Bu kadar insanı dışarıda bırakmak da istemedik. Konseri gerçekleştirmeye ve gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya karar verdik. Müzik sadece eğlenmek için değildir, üzüntü ve kederimizi de müzikle ifade edebiliriz. Şifalanmak için buradayız.”