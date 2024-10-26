×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Konserin geliri Mehmetçik Vakfı’na

Güncelleme Tarihi:

#Melek Mosso#Harbiye Açıkhava#Mehmetçik Vakfı
Konserin geliri Mehmetçik Vakfı’na
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 08:43

Melek Mosso, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da dinleyicileriyle buluştu.

Haberin Devamı

 Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını açıkladı:

“TUSAŞ’a yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum. Teröre lanet olsun. Haberi alınca ne yapacağımızı bilemedik. Bizim için de zor bir süreçti. Bu kadar insanı dışarıda bırakmak da istemedik. Konseri gerçekleştirmeye ve gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaya karar verdik. Müzik sadece eğlenmek için değildir, üzüntü ve kederimizi de müzikle ifade edebiliriz. Şifalanmak için buradayız.”

Konserin geliri Mehmetçik Vakfı’na

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melek Mosso#Harbiye Açıkhava#Mehmetçik Vakfı

BAKMADAN GEÇME!