MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriKong Kafatası Adası oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?
GeriTelevizyon Kong Kafatası Adası oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 04.06.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Kong Kafatası Adası oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kong Kafatası Adası oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?
Abone Olgoogle-news

Kong Kafatası Adası filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmde, keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya gidiyor. Fakat ekip keşif yapmak isterken efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına giriyorlar. Filmde ekibim lideri İngiliz James Conrad karakterine Tom Hiddleston hayat veriyor.

Orijinal adı Kong: Skull Island olan, Kong Kafatası Adası filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyicileri, Kong Kafatası Adası oyuncularını ve filmin konusunu merak ediyorlar. Filmde, keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya gidiyor. Fakat ekip keşif yapmak isterken efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına giriyorlar. İşte Kong Kafatası Adası filmi oyuncuları ve detaylar...

KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Corey Hawkins, John Goodman gibi isimler bulunuyor.

KONG: KAFATASI ADASI KONUSU

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç fark edeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

KONG: KAFATASI ADASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Hawaii’de ve Vietnam’ın çeşitli yerlerinde yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle