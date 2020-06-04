Kong Kafatası Adası oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kong Kafatası Adası nerede çekildi?

Orijinal adı Kong: Skull Island olan, Kong Kafatası Adası filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak. İzleyicileri, Kong Kafatası Adası oyuncularını ve filmin konusunu merak ediyorlar. Filmde, keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik’te keşfedilmemiş bir adaya gidiyor. Fakat ekip keşif yapmak isterken efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına giriyorlar. İşte Kong Kafatası Adası filmi oyuncuları ve detaylar...

KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, Corey Hawkins, John Goodman gibi isimler bulunuyor.

KONG: KAFATASI ADASI KONUSU

1970'li yıllarda bir grup uzman, Amerikan hükümetinin desteklediği bir keşif gezisi için Pasifik'te insan eli değmemiş bir adaya çıkmıştır. Ekibin lideri İngiliz James Conrad'dır (Tom Hiddleston). Onun yanında savaş fotoğrafçısı Weaver (Brie Larson), sözleşmeli asker Packard (Samuel L. Jackson) ve hükumet yetkilisi Randa (John Goodman) da vardır. Bu cennet gibi adada devasa bir yaratığın bölgesine girdiklerini ise çok geç fark edeceklerdir. Üstelik adada Kong'dan çok daha ölümcül yaratıklarla karşılacaklardır.

KONG: KAFATASI ADASI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Hawaii’de ve Vietnam’ın çeşitli yerlerinde yapıldı.