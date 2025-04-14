Konakta romantik dans... Alya kararını verdi!

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CİHAN VE ALYA YAKINLAŞIYOR

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir'in bu akşamki bölümünde, Cihan ve Alya cephesinde romantizm dolu anlar yaşanacak.

Yayınlanan tanıtımda, Cihan Deniz'in sünnet düğününde Cihan'ın Alya'yı dansa kaldırdığı görülüyor.

İkilinin karşılıklı dans etmesi romantizm dolu bir bölümün habercisi olarak yorumlanırken ikilinin sahnesi, Yeşilçam'ın efsane ikilisi Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın Dila Hanım filmindeki hafızalara kazınan dans sahnesini akıllara getirdi.

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GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.