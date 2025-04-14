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Konakta romantik dans... Alya kararını verdi!

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 13:29

Kanal D'nin her bölümü ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni görüntüler paylaşıldı. Tanıtıma, Cihan ve Alya'nın karşılıklı dans ettiği anlar damga vurdu.

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CİHAN VE ALYA YAKINLAŞIYOR

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir'in bu akşamki bölümünde, Cihan ve Alya cephesinde romantizm dolu anlar yaşanacak.

Konakta romantik dans... Alya kararını verdi

Yayınlanan tanıtımda, Cihan Deniz'in sünnet düğününde Cihan'ın Alya'yı dansa kaldırdığı görülüyor.

İkilinin karşılıklı dans etmesi romantizm dolu bir bölümün habercisi olarak yorumlanırken ikilinin sahnesi, Yeşilçam'ın efsane ikilisi Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın Dila Hanım filmindeki hafızalara kazınan dans sahnesini akıllara getirdi.

Konakta romantik dans... Alya kararını verdi

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GÜÇLÜ KADRO
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan AkbabaSinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer ve Nursel Köse yer alıyor.

 

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

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