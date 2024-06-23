Komedisiz olmaz

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◊ Bir bekarlığa veda partisinde yaşanan komik olayları anlatan filminiz vizyona girdi. “Veda Partisi” bir yaz filmi. Bu dezavantajlı bir durum değil mi sizce? “Ya izlenmezse” diye endişe duydunuz mu hiç?

- Toygan Avanoğlu: Kışın vizyona girip izlenmeyen filmler de oluyor. Yani bu işin yazı, kışı yok aslında. Yazın sinema salonlarında klimalar açık, dışarısı ise çok sıcak. Yazın daha çok dolması gerekiyor sinemaların.

- Aslı Bekiroğlu: Ben de öyle düşünüyorum.

- Toygan Avanoğlu: Aslı bana hep katılır! (Gülüyor)

◊ Hiç bekârlığa veda partisine katıldınız mı? Toygan Bey siz evlenirken yaptınız mı böyle bir organizasyon?

- Aslı Bekiroğlu: Ben katılmadım. Düğün after party’sine katıldım ama.

- Toygan Avanoğlu: Gerçek hayatta bekârlığa veda partisi yoktur herhalde. Erkekler gider, akşam saat 11.00’e kadar oturur, sonra dağılırlar. Bir de ben pandemi döneminde evlendim. Bırakın partiyi, camdan kafamızı çıkaramıyorduk.

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HAYATI CİDDİYE ALIRSAN İLERİYE GİDEMEZSİN

◊ İkiniz de yer aldığınız komedi projeleriyle tanınıyorsunuz. Komedi kendi hayatınızın neresinde? Eğlenceli misinizdir özel

hayatınızda da?

- Toygan Avanoğlu: Mizahsız adım atamam. Kendi problemlerimi bile onunla çözüyorum. Çünkü hayatı ciddiye alırsan olmuyor. İleriye gidemiyorsun. Normal hayatımda da eğlenceli sayılırım. Biri benim bam telime basmadığı sürece eğlenceliyimdir.

- Aslı Bekiroğlu: Bence de öylesin. Ben seni eğlenceli bulurum.

- Toygan Avanoğlu: Aslı sever beni!

◊ Peki katıldığınız en çılgın organizasyon hangisiydi?

- Aslı Bekiroğlu: Ben kendi halinde bir insanım. Kalabalıktan hiç hoşlanmam.

- Toygan Avanoğlu: Kayınvalidem, annem, eşim ve oğlumla çay-kuruyemiş modu bizde en çılgın organizasyon! (Gülüyor)

EŞİMİN GÜZELLİĞİ KADAR OYUNCULUĞU DA KONUŞULACAK

◊ Eşiniz Şiva Behrouzfar’ın güzelliği sosyal medyada çok konuşuldu. Nasıl tanıştınız?

- Toygan Avanoğlu: Eşimin oyunculuğu da konuşulacak. Güzel olduğu kadar çok iyi bir oyuncu aynı zamanda. Ben filmde Veda Partisi’nin lideriyim ve eşimi Seda Akman oynuyor. Aynı zamanda gerçek eşim de bu filmde rol alıyor. Biz bir yapım şirketinde tanıştık. O gün ona “Çocuğumun annesi olacaksın” demiştim, klişe biraz ama öyle de oldu.

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ADAMIN BİRİ ENSEME VURDU ‘CİDDİ ŞEYLER DE OYNA’ DEDİ

◊ Genellikle komedi projelerinde yer aldığınız için insanlar sizi dışarıda da hep espri yaparken, gülerken görmek istiyor. Bu durum sizi zorluyor mu?

- Toygan Avanoğlu: Zorluyor bazen. Şöyle bir anım var; bir AVM’de adamın biri enseme vurdu. Ne olduğunu şaşırdım. “Ne yapıyorsunuz siz?” diye sordum. “Biraz ciddi bir şeyler de oyna ya!” dedi. Yani o beni sevme şekliymiş! Bir şey diyemedim, ensem kızardı, yürüdüm gittim. Komedide uç rolleri oynuyoruz ya, adam onu televizyonda görünce kendinde o hakkı buldu demek ki. O abi kötü niyetle yapmadı ama böyle şeyler yapılmazsa sevinirim. Aman böyle dedim diye herkes öyle davranmaya kalkmasın, şamar oğlanına döneriz!

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- Aslı Bekiroğlu: Ben sonsuza kadar komedi ve romantik komedi oynayabilirim. Ben de mizahşörümdür. Karakterime yakın. Bu filmde de değişik bir şey oynadım, hoşuma gitti.

HER İLİŞKİNİN DİNAMİĞİ FARKLI

◊ Aslı Hanım, ilişkide karşı tarafın baskın olmasını istediğinizi söylemiştiniz. Bu açıklamanız sosyal medyada çok konuşuldu. Bir ilişkiden en çok ne beklersiniz?

- Aslı Bekiroğlu: Her ilişkinin dinamiği farklı. İkili ilişkide beklentiler değişir. Benim öyle baskın olma çabam da

yok.