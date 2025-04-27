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Komedinin aranan yüzleri Sıcak Büfe'de

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#Sıcak Büfe#D Media#Hakan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 10:41

Merakla beklenen D Media imzalı sinema filmi Sıcak Büfe izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. Eğlence dolu Sıcak Büfe, komedi dünyasının usta isimlerini kadrosunda buluşturdu. Başrollerini Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan’ın paylaştığı filmde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal’ın yer alıyor. 16 Mayıs’ta vizyona girecek film, seyirciyi samimi bir komediye davet ediyor.

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İKİ KARDEŞİN ‘PARA’ İLE EĞLENCELİ SINAVI

İki farklı karakterdeki kardeşin eğlenceli maceralarının beyazperdeye taşındığı filmin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel, Volkan Sümbül üstleniyor. Kahkaha dolu film, seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak.

Komedinin aranan yüzleri Sıcak Büfede

Sıcak Büfe 16 Mayıs’ta vizyonda…

Komedinin aranan yüzleri Sıcak Büfede

 

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#Sıcak Büfe#D Media#Hakan Yılmaz

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