Komedide başrolde

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KADRO BELLİ OLDU

Yapımcılığını PRT Entertainment’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Eser’in oturacağı “Beyaz Eşya” adlı yeni komedi filmi için start verildi. Bir dijital platformda yayınlanacak filmin oyuncu kadrosu belirlendi.

‘NİHAT’ ROLÜNDE

“Beyaz Eşya”da başrolü Burak Sevinç oynayacak. ‘Nihat’ karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuya Özge Yağız eşlik edecek. Kadrosunda Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt’un da yer alacağı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.