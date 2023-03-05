Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Komedide başrolde

Güncelleme Tarihi:

#Burak Sevinç#Burak Sevinç#Özge Yağız
Komedide başrolde
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 09:23

Yeni komedi filmi “Beyaz Eşya” Burak Sevinç ve Özge Yağız’ı bir araya getirdi. Yönetmenliğini Hakan Eser’in üstlendiği yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Haberin Devamı

KADRO BELLİ OLDU

Yapımcılığını PRT Entertainment’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Eser’in oturacağı “Beyaz Eşya” adlı yeni komedi filmi için start verildi. Bir dijital platformda yayınlanacak filmin oyuncu kadrosu belirlendi.

‘NİHAT’ ROLÜNDE

“Beyaz Eşya”da başrolü Burak Sevinç oynayacak. ‘Nihat’ karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuya Özge Yağız eşlik edecek. Kadrosunda Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt’un da yer alacağı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Burak Sevinç#Burak Sevinç#Özge Yağız

BAKMADAN GEÇME!

Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler
Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi İkincil riskler önlenebilir

Erken uyarı sistemi deprem öncesinde zaman kazandırabilir mi? 'İkincil riskler önlenebilir'

#Deprem