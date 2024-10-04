Komedi ve korku sinemasının en iyi örnekleri hafta sonu D-Smart'ta

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TUHAF AKSİLİKLERİN KOMEDİSİ: CUMALİ CEBER 666

Yönetmen koltuğunda Fuat Kurtoğlu’nun oturduğu komedi filmi “Cumali Ceber 666”, 4 Ekim Cuma günü saat 20.00’de TV’de ilk kez MovieSmart Türk’te yayınlanacak. Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Hande Hastepe gibi oyuncuların yer aldığı film, rüyasında cehenneme gittiğini gören ve oldukça etkilenen Cumali’nin uyanır uyanmaz Hac başvurusu yapmaya gidişini anlatıyor. Film; Haç sırasının gelmesini bekleyen Cumali’nin bu süreçte birbirinden tuhaf aksiliklerle karşılaşmasına odaklanıyor.

BİR KORKU KLASİĞİ: DABBE 3: BİR CİN VAKASI

MovieSmart Türk, cumayı cumartesiye bağlayan gün, 5 Ekim Cumartesi saat 00.00’da başarılı korku filmi örneklerinden Dabbe serisinin “Dabbe 3: Bir Cin Vakası” filmini yayınlıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ’ın yaptığı filmin başrollerinde Nihan Aypolat, Koray Kadirağa, Pervin Bağdat ve Elif Erdal gibi isimler yer alıyor.

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Film; Yaşamını Ankara'da sürdüren sıradan bir anne olan Ceyda’nın eşi Sinan ve kızları Burcu'ya fiziksel dünyada olmayan bir mahlukatın musallat olmasını konu ediniyor.

İŞİNDE GÜCÜNDE SERİ KATİLLER: ÖLÜMLÜ DÜNYA

Şimdiden bir fenomen haline gelen, komedi filmi “Ölümlü Dünya”, 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de MovieSmart Türk’te! Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı filmde; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Uzun yıllardır Anadolu Tat Lokantası'nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi’nin kiralık katillerden oluşan aile üyelerine odaklanan film, yaptıkları bazı hatalar sonrasında deşifre olup açığa çıkmalarından sonra peşlerine düşen örgütten kaçma hikâyelerini anlatıyor.

ADI ÜSTÜNDE: YOK ARTIK

Senaryosunu Serkan Altuniğne’nin yazdığı, yönetmenliğini Caner Özyurtlu’nun yaptığı komedi filmi “Yok Artık” 6 Ekim Pazar günü saat 20.00’de MovieSmart Türk’te ekranlara geliyor. Erkan Kolçak Köstendil, Ceren Moray, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Murat Akkoyunlu, Demet Evgar, Serkan Keskin ve Funda Eryiğit gibi ünlü oyuncuları buluşturan film; Taksici Fikret’in, Istanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık “Yok artık!” dedirten komik olaylarla karşılaşmasını konu ediniyor.