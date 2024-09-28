Komedi ve korku filmisevenler D-Smart'ta

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MEHMET, BÜYÜK AŞKINA KAVUŞABİLECEK Mİ?

Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimleri başrolünde olduğu Dönerse Senindir, 28 Eylül Cumartesi saat 20.00’de MovieSmart Türk’te romantizm dolu bir geceye davet ediyor.

Film; İstanbul’da yaşayan 32 yaşındaki reklam fotoğrafçısı Mehmet’in hayatının aşkı Selin’den ayrılması sonrası, tesadüf eseri hayatına giren Defne ile Selin’i geri kazanmaya çalışmasını konu alıyor. Erol Özlevi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosu Gizem Elçi ve Oğulcan Türe’ye ait.

BİR KORKU KLASİĞİ

Pazarı pazartesiye bağlayan gece 00.00’da ise Türk korku filmleri arasında bir klasik olmuş Dabbe serisinden Dabbe 5: Zehr-i Cin filmi, MovieSmart Türk’te korku filmi meraklılarıyla buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hasan Karacadağ’ın yaptığı filmin başrollerinde, Nil Günal Çakıroğlu, Ümit Bülent Dinçer, Sultan Köroğlu Kılıç gibi isimler yer alıyor.

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Film; Kocası Ömer'le mutlu bir hayat sürmekte olan Dilek’in sakin ve sıradan geçen aydınlık günlerinin, cehennem fırtınalarının gölgelerine gizlenmiş adı anılmaz cinlerin ani bir saldırısıyla karmasını işliyor. Belkıs Hoca, karşılaştığı bu vakanın tarihteki en korkunç bir cin kabilesiyle ilgili olduğunu anlar ancak rüyalar yoluyla insan kanına giren ve orada bir zehir gibi dolanan bu cin kabilesini, musallat oldukları ruhlardan uzaklaştırmak neredeyse imkânsızdır!