Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" başlıyor…

#Konteynır Brothers “Hurdalık”#Kanal D#Serhat Osman Karagöz
Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık başlıyor…

Kanal D Dijital’in iddialı mini komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık" 19 Mart Cumartesi günü ilk 3 bölümüyle yayında olacak.

Haberin Devamı

“Bir gün herkes bu hurdalığı tadacak” mottosuyla yola çıkan 26 bölümlük mini dizi, sosyal medyada ünlü olmak isteyen iki arkadaşın eğlenceli maceralarını anlatıyor.

 Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım (Mertkan Erkan) çok iyi arkadaşlardır. Sosyal medyanın trendlerini takip ederek çektikleri video içeriklerine ünlüleri ve fenomenleri de dahil ederek izlenme rekorları kırma peşindedirler. İçeriklerde düştükleri komik durumlar ilgi çekmeye başlar. Zamanla yaptıkları şakalar ve komik halleri ile takipçilerin dikkatini çekerler.

 Sosyal medyada Serhat ve Mertkan Dayım olarak kısa sürede fenomen olan ikili; Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Bahar Süer, Ceyda Olguner, Sevcan Yaşar gibi ünlü isimlerin dikkatini çeker. Kendi hikayeleriyle birlikte konuklarına eğlenceli anlar yaşatırlar.

Haberin Devamı

 Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

 Konteynır Brothers “Hurdalık” ilk 3 bölümüyle 19 Mart Cumartesi, 4. ve 5. bölümleriyle de 20 Mart Pazar günü ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında yayında olacak.

Komedi dizisi Konteynır Brothers “Hurdalık başlıyor…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konteynır Brothers “Hurdalık”#Kanal D#Serhat Osman Karagöz

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı