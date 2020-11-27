Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak?
Şafak Sezer'in yapımında yer aldığı Kolpaçino 4 için açıklama geldi. Şafak Sezer, Etiler’deki bir restoranda “Kolpaçino” filmlerinin senaristlerinden Suat Özkan ve yakın arkadaşı Ercan Avşar’la bir araya geldi. Ünlü oyuncu çıkışta görüntülerini çeken basın mensuplarına yüzünü gizleyerek şaka yaptı. Peki, Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak?
Kolpaçino 4 için yeni detaylar, Şafak Sezer tarafından gündeme getirildi.
Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Şafak Sezer, “Kolpaçino serisinin 4’üncü filmini çekecek misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Yaklaşık 2 aydır bu konu üzerinde konuşuyoruz. Yakında senaryoyu yazmaya başlayacağız. Kadroda ünlü isimler de olacak. Güzel bir şey çıkaracağız.”
Şafak Sezer, başrolünde oynadığı “Kolpaçino” filmlerinin senaryosuna da imzasını atmıştı.
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