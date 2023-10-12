Kolpaçino 4 ekibinden çifte kutlama

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Çekimleri sona eren “Kolpaçino 4” filmi için düzenlenen gecede Şafak Sezer’in yeni yaşı da kutlandı.
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24 Kasım’da vizyona girecek “Kolpaçino 4” filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından önceki akşam Günay Restoran’da bir araya geldi.
Gecede filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer’in doğum günü de kutlandı.
Şafak Sezer, “Bugün ‘Yaşasın sinema!’ diyerek yemek verdik. Aynı zamanda doğum günümü de kutluyoruz. Ben 30 senedir kutlamadım, yapımcımız Polat Yağcı böyle bir gece organize etti. Benim için de sürpriz oldu” dedi.