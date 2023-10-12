Kolpaçino 4 ekibinden çifte kutlama

Haberin Devamı

24 Kasım’da vizyona girecek “Kolpaçino 4” filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından önceki akşam Günay Restoran’da bir araya geldi.



Gecede filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer’in doğum günü de kutlandı.