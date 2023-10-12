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Kolpaçino 4 ekibinden çifte kutlama

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#Kolpaçino 4#Şafak Sezer#Polat Yağcı
Kolpaçino 4 ekibinden çifte kutlama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 08:50

Çekimleri sona eren “Kolpaçino 4” filmi için düzenlenen gecede Şafak Sezer’in yeni yaşı da kutlandı.

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24 Kasım’da vizyona girecek “Kolpaçino 4” filminin ekibi, çekimlerin bitmesinin ardından önceki akşam Günay Restoran’da bir araya geldi.

Gecede filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer’in doğum günü de kutlandı.

Kolpaçino 4 ekibinden çifte kutlama



Şafak Sezer, “Bugün ‘Yaşasın sinema!’ diyerek yemek verdik. Aynı zamanda doğum günümü de kutluyoruz. Ben 30 senedir kutlamadım, yapımcımız Polat Yağcı böyle bir gece organize etti. Benim için de sürpriz oldu” dedi.

 

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#Kolpaçino 4#Şafak Sezer#Polat Yağcı

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