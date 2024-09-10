Kolpaçino 3. Devre oyuncuları ve konusu: Kolpaçino 3. Devre nerede çekildi?

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Kolpaçino 3. Devre televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Filmde, bir önceki film olan Kolpaçino: Bomba karakterleriyle yola devam edilmiştir. Yapımcılığını KRM yapımın, dağıtıcılığını Roll Caption'ın yaptığı bu film sanal alemde ünlülerin desteğini fazlasıyla toplamıştır. Kolpaçino 3. Devre konusu nedir? İşte, Kolpaçino 3. Devre oyuncuları ve karakterler
Kolpaçino 3. Devre konusu nedir?
Özgür, Sabri'nin ihanetinden sonra karısı Cemile ile ayrılmıştır. Cemile çocuğunun velayetini almıştır. Bu sırada Özgür’ün babası Kudret, vefat eder. Özgür ise oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya verir ve oradan gelen para ile geçinir.
Mertay ve Sabri, ülkeye geri dönmüş ve bir iş kurmuşlardır. Burada emlak ve inşaat işleri ile ilgilenirler.
Özgür, çocuğu ile görüşebilmek için mahkeme izni alır ve Ganyotçu ile birlikte eski eşi Cemile'nin yaşadığı eve gider.
Ses takıntısı olan, filozof ama genellikle deliliğin sınırlarında gezen “Başkan” lakabı ile bilinen mafya babasının adamlarından birinin telefonu Cemile'nin evinin önünde aralarında çıkan tartışma esnasında Özgür’ün telefonu ile karışır. Başkanın telefonunu arayan kişiler, Özgür ile konuşur. Özgür ise arayan kişileri filmci zannederek beklediği ödemeyi yapacaklarını düşünüp adamların söyledikleri yere gider. Adamlar Özgür'e bir zarf içinde para verir. Özgür, paraları incelediğinde yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu görür. Aslında Başkana gitmesi gereken paralar Özgür’ün eline geçer.
Kolpaçino 3. Devre oyuncuları ve karakterler
Aydemir Akbaş - Sabri
Erkan Petekkaya - Başkan
Şafak Sezer - Özgür
Ali Çatalbaş - Tayfun
Kubilay Penbeklioğlu - Mertay
Ebubekir Öztürk - Ganyotçu Arif
Serkan Şengül - Galerici Şahin
Volkan Başaran - Volkan
Tuğba Melis Türk - Cemile
Osman Beyaz - Ağa
Ferdi Kurtuldu - İmam
Mustafa Mert Koç - Mert
Çağrı Ergin - Başkanın adamı
Ömer Kurt- Kamil
Emine Sarıkaya - Mert'in Annesi
Arif Burak Öncü - Burak
Berdan Mardini - Kaçak Mahkûm
Cebrail Okçu - Kokoreççi
Kemal Erek - Başkanın adamı
Irmak Sezer - Özgür'ün kızı
Furkan Kızılay - Kuzen