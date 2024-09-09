Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

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Sevilen yerli komedi filmlerimizden Kolonya Cumhuriyeti televizyonda bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları arasında Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Peki, kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi? İşte, Kolonya Cumhuriyeti konusu ve oyuncuları...

KOLONYA CUMHURİYETİ KONUSU NEDİR?

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

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KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Murat Kepez'in üstlendiği Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları arasında Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut gibi başarılı isimler yer alıyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ KARAKTERLERİ

Peker Mengen- Çağlar Çorumlu

Mualle Ateş- Büşra Pekin

Hilmi- Mahir İpek

Salih- Ersin Korkut

Bahtiyar- Uğur Bilgin

Uzaylı Yasin- Hamza Yazıcı

Sunucu Macide- Gülhan Tekin

Cemal Komutan- Serkan Atar

Muzcu Faruk- Hakan Ummak

Buse- Padrycja Wildak

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen yerli komedi filmlerinden Kolonya Cumhuriyeti çekimleri Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz'de gerçekleştirildi.