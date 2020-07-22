Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? İşte Kolonya Cumhuriyeti'nin oyuncu kadrosu

"Dedemin Fişi" ve "Çarşı Pazar" sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in ilk uzun metraj sinema filmi olan yapım, il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan bir adamın, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybetmesi ve sonrasında yaşanan komik olayları konu ediniyor.

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.