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Kolombiyalı gençler Türk futbolculara selam çaktı!

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#Kuralsız Sokaklar#Mert Öztürk#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 10:38

Kanal D’nin Türk televizyonlarında ilk olan formatıyla dikkat çeken Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bu hafta Bangladeş, Kolombiya ve Şili’yi keşfe çıkardı.

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Tehlikeli ve heyecan dolu macerada Kolombiya'nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin’deki gençlerin “Türkiye hakkında ne biliyorsunuz?” sorusuna verdikleri “Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu” yanıtı programın en dikkat çeken anlarından biriydi. Gençlerin hayranı oldukları Türk futbolculara kilometreler ötesinden selam çakması ekran başındakileri şaşırttı.

Kolombiyalı gençler Türk futbolculara selam çaktı

ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU SEVGİSİ

Kuralsız Sokaklar’da Kolombiya'nın gece hayatının merkezi olarak kabul edilen Medellin’de, şehrin en popüler noktası La Provenza’nın yansıtıldığı anlar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Genç kadınların renkli görüntüler sergilediği görüntülerin ardında yatan karanlık gerçekler tüm çıplaklığıyla izleyiciye yansıdı. Her türlü tehlikeli durumun yaşanma ihtimalinin olduğu caddede, Mert Öztürk’ün Real Madrid’de oynayan dünyaca ünlü Türk futbolcu Arda Güler hayranlarıyla karşılaştığı anlar sanal medyada çok konuşuldu. Öztürk’ün “Türkiye hakkında ne biliyorsunuz?” sorusuna gençlerin başarılı futbolcular “Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu” yanıtını vermeleri ilgi çekiciydi.

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Kolombiyalı gençler Türk futbolculara selam çaktı

Kanal D’nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk’ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Kuralsız Sokaklar#Mert Öztürk#Kanal D

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