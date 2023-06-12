Kod Adı: “Gün Işığım” dizisi için bir araya geldiler... Uyumlu ikili!

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Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu ise Kübra Sülün’ün yazdığı dizinin ekibi, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

İlk kez bir projede beraber oynayacak olan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, provada uyumlarıyla dikkat çekti.

Kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe’nin de yer aldığı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.