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Kod Adı: “Gün Işığım” dizisi için bir araya geldiler... Uyumlu ikili!

Güncelleme Tarihi:

#Gün Işığım#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Kod Adı: “Gün Işığım” dizisi için bir araya geldiler... Uyumlu ikili
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:54

Kanal D’nin kod adı “Gün Işığım” olarak belirlenen yeni dizisi, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturdu.

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Yapımcılığını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği, senaryosunu ise Kübra Sülün’ün yazdığı dizinin ekibi, geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

İlk kez bir projede beraber oynayacak olan Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan, provada uyumlarıyla dikkat çekti.

Kod Adı: “Gün Işığım” dizisi için bir araya geldiler... Uyumlu ikili

Kadrosunda Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe’nin de yer aldığı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kod Adı: “Gün Işığım” dizisi için bir araya geldiler... Uyumlu ikili

 

 

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#Gün Işığım#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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