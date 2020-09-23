Kod Adı Angel filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kod Adı: Angel oyuncu kadrosu
Kod Adı: Angel filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yeniden yayınlanıyor. 2019 yılı yapımı olan filmin Yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor. İşte Kod Adı Angel filmi ile ilgili bilgiler
Kod Adı: Angel filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kod Adı: Angel filminin oyuncuları arasında Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick bulunuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Ric Roman Waugh oturuyor.
KOD ADI ANGEL FİLMİ KONUSU
Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.
KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCULARI
Filmin oyuncuları arasında Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick bulunuyor.
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