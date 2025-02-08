KOD 355 konusu ve oyuncuları: KOD 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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KOD 355 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2023 yılında gösterime giren film dünyayı kaosa götürecek ve ölümcül derecede tehlike bir silahın peşine düşen ajanların hikayesini anlatıyor.

KOD 355 KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Dünyayı büyük bir karmaşaya sürükleyecek olan ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, CIA ajanı Mason, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

KOD 355 OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Penélope Cruz, Bingbing Fan, Lupita Nyong'o, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Sebastian Stan, Jason Flemyng, Edgar Ramirez gibi isimler yer alıyor.