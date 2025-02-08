×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

KOD 355 konusu ve oyuncuları: KOD 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Güncelleme Tarihi:

#KOD 355 Konusu#KOD 355 Oyuncuları#Film
KOD 355 konusu ve oyuncuları: KOD 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 17:39

KOD 355 filmi yeniden ekranlarda izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Simon Kinberg'ün oturduğu yapım 2023 yılında vizyona girdi. Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan'ın başrolde yer aldığı yapım aksiyon, casusluk ve gerilim türünde. Peki KOD 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

KOD 355 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2023 yılında gösterime giren film dünyayı kaosa götürecek ve ölümcül derecede tehlike bir silahın peşine düşen ajanların hikayesini anlatıyor.

KOD 355 KONUSU VE HİKAYESİ NEDİR?

Dünyayı büyük bir karmaşaya sürükleyecek olan ölümcül bir silah paralı askerlerin eline geçtiğinde, CIA ajanı Mason, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela ile işbirliği yapmak zorunda kalır.

KOD 355 OYUNCULARI

Filmin kadrosunda Penélope Cruz, Bingbing Fan, Lupita Nyong'o, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Sebastian Stan, Jason Flemyng, Edgar Ramirez gibi isimler yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#KOD 355 Konusu#KOD 355 Oyuncuları#Film

BAKMADAN GEÇME!