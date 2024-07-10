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KOD 355 filmi konusu: KOD 355 filmi oyuncuları kimler, hikayesi ne?

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KOD 355 filmi konusu: KOD 355 filmi oyuncuları kimler, hikayesi ne
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:06

KOD 355 filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2023 yılında vizyona giren filmi yönetmen koltuğunda Simon Kinberg oturuyor. Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan'ın başrolde yer aldığı yapım aksiyon, casusluk ve gerilim türünde. Peki KOD 355 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

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KOD 355 filmi bu akşam ekranlara geliyor. 2023 yılında gösterime giren film dünyayı kaosa götürecek ve ölümcül derecede tehlike bir silahın peşine düşen ajanların hikayesini anlatıyor. İşte KOD 355 hikayesi ve oyuncuları...

KOD 355 FİLMİ KONUSU

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir.

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KOD 355 OYUNCU KADROSU

Jessica Chastain,
Penélope Cruz,
Bingbing Fan

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