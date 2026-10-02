Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü

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Suits dizisiyle ünlenen bir oyuncu olan Markle'ın hayatındaki bu değişiklik önceleri, tıpkı eltisi Kate Middleton gibi bir tür 'modern peri masalı' olarak yorumlanmıştı.

Ama 2020'de Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmalarının ardından yaşananlar bu masalı tamamen değiştirdi.

Evlendiklerinde kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını hala kullanan Meghan ile Harry, altı yıl sonra da bu kez tersine göç yaşadı.

İki çocukları Archie ve Lilibet'i de alıp bu kez İngiltere'ye döndüler. Uzun süreli yaşamak için Hary'nin ülkesine taşınan çiftin çocukları da orada okula başladı.

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Ama görünüşe göre Meghan Markle , memleketi ABD'yi, ama en çok da Harry ve iki çocuğuyla yaşadığı Montecito'daki malikanesini özledi.

Bu özlem öyle büyük ki Meghan, kalbindeki duyguları çikolata kutularına döktü!

Bilindiği gibi Meghan ile Harry, İngiltere'ye dönseler de kraliyet ailesi için çalışmıyorlar. Harry, yardım faaliyetlerine katılırken Meghan da kurduğu As Ever adlı marka için çalışıyor.

Şu sıralarda İngiltere'deki hayatına alışmaya çalışan Markle, bu markanın bir ürünü olarak bir Noel takvimi çıkardı.

Şık kutularda yer alan çikolatalardan oluşan bu takvim Noel için geri sayımı simgeliyor. Üzerinde yer alan rakamlar ise Meghan'ın el yazısıyla yazılmış.

Sussex Düşesi, bu yeni ürünün tanıtımını sosyal medya sayfasından yaptı.

İşte orada da Markle'ın Montecito'daki evini ne kadar özlediğini gösteren bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

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Çikolatalardan oluşan takvimin üzerinde Meghan ile Harry'nin Montecito'daki malikanesinin bir görüntüsü yer alıyor. Bu şekilde de Meghan; ABD'deki evini nasıl da özlediğini gözler önüne serdi.

Sussex çifti bu malikaneyi 2020 yılında ABD'den ayrıldıktan sonra 14 milyon dolara satın almıştı.

Yeni takvimde malikanenin bakımlı bahçelerinin yanı sıra çiftin baktığı tavukların resimleri bile yer alıyor.

Bu arada Meghan ile Harry'nin, İngiltere'ye taşınırken bu malikaneyi tamamen kapatmadığını hatırlatalım.

Çift, her ne kadar uzun süreli yaşamak için Harry'nin memleketine gitse de Montecito'da bıraktıkları tavuklar başta olmak üzere birçok hayvan, işinin ehli görevlilere teslim edilmiş durumda.