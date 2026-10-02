×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü

Güncelleme Tarihi:

#Prens Harry#Meghan Markle#İngiliz Kraliyet Ailesi
Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 12:40

2018 yılında Prens Harry ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine gelin gittiğinden bu yana hiç gündemden düşmedi Meghan Markle.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Suits dizisiyle ünlenen bir oyuncu olan Markle'ın hayatındaki bu değişiklik önceleri, tıpkı eltisi Kate Middleton gibi bir tür 'modern peri masalı' olarak yorumlanmıştı.

Ama 2020'de Harry ile birlikte kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmalarının ardından yaşananlar bu masalı tamamen değiştirdi.

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Evlendiklerinde kendilerine verilen Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanını hala kullanan Meghan ile Harry, altı yıl sonra da bu kez tersine göç yaşadı.

İki çocukları Archie ve Lilibet'i de alıp bu kez İngiltere'ye döndüler. Uzun süreli yaşamak için Hary'nin ülkesine taşınan çiftin çocukları da orada okula başladı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMeghanın gözleri yaşlı... Saati binlerce dolara özel jetle döndü... Ama kalbinin yarısı ABDde kaldıMeghan'ın gözleri yaşlı... Saati binlerce dolara özel jetle döndü... Ama kalbinin yarısı ABD'de kaldıHaberi görüntüle

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Ama görünüşe göre Meghan Markle, memleketi ABD'yi, ama en çok da Harry ve iki çocuğuyla yaşadığı Montecito'daki malikanesini özledi.

Bu özlem öyle büyük ki Meghan, kalbindeki duyguları çikolata kutularına döktü!

Gözden KaçmasınSöylediği bütün kötü sözleri yuttu... Söve söve terk ettiği ülkesine koşa koşa dönüyor: Amerikan Rüyası iflas ettiSöylediği bütün kötü sözleri yuttu... Söve söve terk ettiği ülkesine koşa koşa dönüyor: Amerikan Rüyası iflas ettiHaberi görüntüle

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Bilindiği gibi Meghan ile Harry, İngiltere'ye dönseler de kraliyet ailesi için çalışmıyorlar. Harry, yardım faaliyetlerine katılırken Meghan da kurduğu As Ever adlı marka için çalışıyor.

Şu sıralarda İngiltere'deki hayatına alışmaya çalışan Markle, bu markanın bir ürünü olarak bir Noel takvimi çıkardı.

Şık kutularda yer alan çikolatalardan oluşan bu takvim Noel için geri sayımı simgeliyor. Üzerinde yer alan rakamlar ise Meghan'ın el yazısıyla yazılmış.

Gözden KaçmasınBu ailede insanın başı ağrımadan gün geçmiyor: Elimin kiriydin, yıkadım gittiBu ailede insanın başı ağrımadan gün geçmiyor: Elimin kiriydin, yıkadım gitti!Haberi görüntüle

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Sussex Düşesi, bu yeni ürünün tanıtımını sosyal medya sayfasından yaptı.

İşte orada da Markle'ın Montecito'daki evini ne kadar özlediğini gösteren bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

Haberin Devamı

Çikolatalardan oluşan takvimin üzerinde Meghan ile Harry'nin Montecito'daki malikanesinin bir görüntüsü yer alıyor. Bu şekilde de Meghan; ABD'deki evini nasıl da özlediğini gözler önüne serdi.

Gözden Kaçmasınİstediği kadar evlenip kendi ailesini kursun... O hâlâ öksüz bir çocuk... Her gün annesinin mezarına bakarak nasıl yaşardı kiİstediği kadar evlenip kendi ailesini kursun... O hâlâ öksüz bir çocuk... Her gün annesinin mezarına bakarak nasıl yaşardı ki!Haberi görüntüle

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Sussex çifti bu malikaneyi 2020 yılında ABD'den ayrıldıktan sonra 14 milyon dolara satın almıştı.

Yeni takvimde malikanenin bakımlı bahçelerinin yanı sıra çiftin baktığı tavukların resimleri bile yer alıyor.

Kocasının peşine takılıp taşındı... Ama kalbine bir türlü söz geçiremiyor: Memleket hasretini çikolata kutularına döktü
Bu arada Meghan ile Harry'nin, İngiltere'ye taşınırken bu malikaneyi tamamen kapatmadığını hatırlatalım.

Çift, her ne kadar uzun süreli yaşamak için Harry'nin memleketine gitse de Montecito'da bıraktıkları tavuklar başta olmak üzere birçok hayvan, işinin ehli görevlilere teslim edilmiş durumda.

Gözden KaçmasınDört yıl sonra yine elini tuttu, yine büyülendi... Kocasına helal olsun, nasıl da doğru eş seçmişDört yıl sonra yine elini tuttu, yine büyülendi... Kocasına helal olsun, nasıl da doğru eş seçmiş!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prens Harry#Meghan Markle#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!