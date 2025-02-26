Kocasının ne iş yaptığı umurunda değil… Dünyanın en önemli ‘eşi’ kendi hayatını yaşıyor

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Onu bu kadar ünlü yapan şey de elbette evlendiği adamın bir zamanlar ABD’nin en zengin kişilerinden biriyken şimdi başkanlık koltuğunda oturması. Hem de ikinci kez.

İKİNCİ KEZ "FIRST LADY" OLDU

Donald Trump’ın eşi Melania Trump da, hakkında söylenenlere göre kendisi bunu çok istemese de ikinci kez ABD’nin en önemli kadını, başkanın eşi, yani tüm dünyanın onu andığı şekilde “First Lady” olmuş durumda.

Ancak Donald Trump yemin edip başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bir süre onun yanında görünüp yine ortadan kaybolmayı tercih etti.

ABD’nin First lady’si Melania son bir aydır kamuoyu önüne çıkmıyor ve eşi Donald Trump’la birlikte etkinliklere katılmıyor.

İkinci kez Fisrt Lady olmaktan hiç hazzetmediği söylenen Melania Trump eşi Donald Trump'ın yanında bir ay durduktan sonra Florida'daki evine döndü ve "kendi" hayatını yaşamaya başladı

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Zaten daha seçim sonuçlanmadan başlayan söylentiler büyük oranda doğru çıktı.

BİR AY DAYANABİLDİ, KENDİ EVİNE KAÇTI

İkinci kez First Lady olmaya hiç de gönlü olmadığı söylenen Melania Trump Beyaz Saray yerine kendi evi, Florida’daki Mar-a-Lago konutunda yaşamayı tercih ediyor.

People dergisinde yer alan habere göre eşi Başkan Trump'la birlikte bir ay boyunca kamuoyu önüne çıkmaya ara verdikten sonra, Melania, Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminde artık “kendi hayatını” sürdürüyor.

Melania Trump'ın kocasının yemin töreninde giydiği şapkayı bile aslında onu kendisinden uzak tutmak için seçtiği söylenmişti

“O asla geleneksel bir First Lady olmayacak. O böyle biri değil” diyen Miami'den bir siyasi kaynak yaptığı açıklamada Melania'nın “ne yapmak istediğine dair kendi fikirleri” olduğunu da sözlerine ekledi.

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Aslında Melania Trump şu anda Brett Ratner'ın yönettiği belgeseli gibi “kendi projeleri” üzerinde çalışıyor.

24 OCAK'TAN BERİ ORTADA YOK

First Lady en son 24 Ocak'ta kocasıyla birlikte Kuzey Carolina ve Kaliforniya'da afet bölgelerini ziyaret ederken görülmüştü.

ABD başkanlarının eşleri geleneksel olarak onların en büyük destekçisi oluyor ve onlarla birlikte resmi ziyaretlere katılıp politikaya bile atılıyorlar... Melania Trump ise bunu yapmayı her zaman reddetti

Politika yorumcuları bunun sürpriz olmadığını, Melania Trump’ın kocasının görevdeki ilk birkaç haftasında spot ışıklarından uzaklaşmasının beklenen bir hamle olduğunu söylüyor.

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Eski ABD başkanlarının eşleri onlara yurt içi ve dışındaki gezilerinde eşlik ederken kritik dönemlerde yaptıkları açıklamalarla ortaya desteklerini de koyup, politik yönden de onlara destek olmalarıyla tanınıyor.

Hatta Hillary Clinton, Michelle Obama gibi örneklerde eşlerinin ardından siyasete atılan First Lady’ler de olmuştu.

EVLİLİKLERİ HAKKINDA BİRÇOK İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Melania Trump ise eşinin mesleğiyle ya da konumunun hassasiyetiyle pek ilgiliymiş gibi davranmıyor.

Ünlü First Lady eşinin ilk başkanlık döneminde de benzer bir yol izlemiş hatta Donald Trump’a olan mesafeli tavrı, onun elini tutmaktan kaçınması, kameralara yakalanan huzursuz ve keyifsiz halleri çiftin evliliğiyle ilgili soru işaretleri yaratmıştı.

Çiftin evliliği hakkında da yıllardır söylentiler var... Melania Trump'ın kocasını aslında sevmediği ve mutsuz olduğu ancak ondan boşanmaya da yanaşmadığı iddia ediliyor

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Basının odağındaki bu evlilikle ilgili birçok söylenti ortaya atılmış, Trump’ın ilk döneminde, 2019’da yazılan bir Melania Trump biyografisinde First Lady’nin eşiyle yataklarını ayırdığı ve gecelerini kendi özel süitinde geçirdiği iddia edilmişti.

ABD'YE BÜYÜK UMUTLARLA BİR GÖÇMEN OLARAK GELMİŞTİ

55 yaşındaki First Lady Melania Trump’ın mesleği resmi kayıtlarda eski bir model olmanın yanı sıra değerli mücevher ve saat tasarımcısı olarak geçiyor.

Melania Trump'ın kocasının ilk evliliğinden doğan yetişkin çocuklarına karşı kendi oğlunu koruma altına almak için 2017'de evlilik anlaşmasını yenilediği iddia edilmişti

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Slovenya doğumlu olan Melania Trump aynı zamanda ABD’nin bir göçmen olan ilk First Lady’si. Donald Trump’la 2005’te evlenen Melania Trump’ın bu evlilikten 18 yaşında Barron adında bir oğlu var.