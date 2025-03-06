Kocasının dünyadan haberi yok... Ama onun endişesi uykularını kaçırıyor: Anne kalbi başka!

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Böyle olması da normaldi aslında. Çünkü Kate, kelimenin tam anlamıyla bir masal prensesiydi...

Sıradan bir aileden gelmiş, geleneksel biçimde büyütülmüş bir genç kadındı. Hiçbir soyluluk unvanı yoktu. Ama buna rağmen gelecekte İngiltere'nin kraliçesi olacaktı.

İşin aslı aradan geçen zamanda ailenin içine doğanlardan daha fazla uyum sağladı Kate bu hayata. Bir tek yanlış adım atmadı... Bu süreçte de halkın sevgisini kazandı.

Öyle ki geçen yıl kansere yakalandığını açıkladığında milyonlarca insan sanki bu durum kendi ailesinden birinin başına gelmiş gibi üzüldü.

TEDAVİ BİTTİ ARTIK ÖNCELİK AİLESİ

Galler Prensesi Kate Middleton, tedavisini tamamladı ve sağlına kavuştu. Şimdi onun için hayatın gerçeklerine dönme zamanı geldi.

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Tedavisi bittiğinde de açıklandığına göre Middleton, resmi görevlerine eskisi kadar zaman ayırmayacak. Bunun yerine tam olarak iyileşmeye odaklanıp ailesiyle birlikte vakit geçirecek. Önceliği ise çocukları. Çünkü bu konuda çok büyük bir sorumluluk hissediyor.

Radar adlı internet sitesinde yer alan iddialara göre Kate Middleton, kocası Prens William ile kayınbiraderi Prens Harry arasındaki gerilimden rahatsız oluyor.

Aynı durumun bir gün kendi oğullarının başına gelmesini de istemiyor.

İKİ ÇOCUK KENDİLERİNİ 'YEDEK' HİSSETMESİN DİYE

En korktuğu şey tarihin kendini tekrar etmesi yani geleceğin kralı Prens George ile en küçük çocuğu Prens Louis'nin de yetişkin olduklarında böyle birbirlerinden uzaklaşmaları, sürekli kavga etmeleri.

Kaynaklara göre bu yüzden de canını dişine takıp çabalıyor Middleton.

Söylenenlere göre bu konuda büyük bir avantajı var: Kendisini yetiştiren ailesi.

Her ne kadar soyluluk unvanı taşımasa da birbirine bağlı bir ailede geleneksel koşullarda büyüdü Kate Middleton. Sadece iki oğlunu değil üç çocuğunu da bu şekilde yetiştirmek istiyor.

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WILLIAM BAMBAŞKA KOŞULLARDA BÜYÜDÜ

Bu ise İngiliz kraliyet ailesinde üstelik birbirini sevmeyen bir ebeveyne sahip olarak büyüyen William'ın bildiği bir durum değil. Ona çok yabancı.

Her ne kadar birbirlerini sevip güçlü bir aile kurmuş olsalar da William'ın yetiştiği aile gereği gerçek dünyadan çok da haberi yok.

Galler ailesine yakın kaynaklara göre George ve Louis'nin günün birinde William ve Harry gibi kavga etmesi Kate'in en büyük korkusu.

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Özellikle de Louis'nin kendisini amcası gibİ "yedek" hissedip sorun çıkarmasından da kendi hayatını zorlaştırmasından da korkuyor. Bunun için de önlemlerini şimdiden almış durumda.

Zaten kaynaklara göre bu konuda kocası William'ı da çoktan ikna etti.

Söylenenlere göre Kate ile William, üç çocuklarını elbette dünyaya geldikleri ailenin kurallarına uygun biçimde yetiştiriyorlar.

Ama diğer yandan zamanı geldiğinde, gerekirse bu hayattan uzaklaşıp yaşayacak becerilerle donanmaları için ellerinden geleni yapıyorlar.

Kaynaklara göre William ve Kate, üç çocukları George, Charlotte ve Louis'yi aileyi her şeyin üzerinde tutacak şekilde yetiştiriyor.

KARDEŞLERİNE SAYGILI YETİŞMESİ İÇİN ÇABALIYORLAR: Üzerinde durdukları bir başka konu da her ne kadar George, günün birinde kral olup tahta geçecek olsa da diğer iki kardeşini gölgede bırakmaması, kendini onlardan üstün görmemesi. Kate ile William'ın ilk çocuğu George geleceğinin elbette farkında. Ama diğer kardeşleri Charlotte ve Louis'nin kendilerini amcaları Harry gibi 'yedek' hissetmemesi için çabalıyor Galler çifti.

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'YEDEK' AMCA AİLEYİ YERDEN YERE VURDU





Aslına bakılırsa Harry'nin Spare (Yedek) adlı kitabında anlattıkları da öyle kolay hazmedilir ayrıntılar değildi İngiliz kraliyet ailesi açısından.

Harry kitaında William ile odalarının bile farklı olduğunu yazdı.

Onun satırlarına göre William daha büyük ve lüks bir odada yatıyordu Kendi odası ise daha küçük ve daha sade döşenmişti.

"Neden diye sormadım... Bunu umursamadım. Ama aynı zamanda sormalıydım" diye anlattı kitabında Harry bu durumu.

Hatta yine Harry'nin kitabında yazdığına göre babası Charles, kendi doğumundan sonra Diana'ya "Harika… Şimdi bana bir yedek prens verdin. Benim görevim tamamlandı" dedi.