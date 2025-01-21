İki evladını ve kocasını ardı ardına kaybetti... Bütün acılarını kendisiyle aynı adı taşıyan torununun gülen yüzü dindiriyor

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Aslında bunun son örneklerini de yıllarca beklediği tahta çıktıktan kısa süre sonra kansere yakalanan İngiltere Kralı Charles ve aynı dönemde aynı hastalıkla boğuşan gelini Galler Prensesi Kate sergiledi. Özellikle de Kate'in hiç de öyle sanıldığı gibi bazı insani sınavlar konusunda ayrıcalıklı olmadığı gözler önüne serildi.

Yine de görünüşe göre her ikisi de sağlıklarına kavuşmak üzere. Özellikle Kate mücadelesini kazandı bile sayılır.

Ama onlarla aynı konumda olan herkes onlar kadar şanslı değil.

Birazdan bir dönem bir ülkenin tahtında otururken hiç beklemediği trajedilerle yüzleşen bir imparatoriçenin yaşadıklarından kesitler sunup hayata nasıl tutunduğunu özetleyeceğiz.

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OĞLU, GELİNİ VE TORUNLARI EN BÜYÜK DESTEĞİ

Önce tahtını kaybetmiş olan bu imparatoriçenin mutlu gününe bir bakalım... Doğup büyüdüğü ve yıllarca yaşadığı ülkesinden uzakta hayatını sürdüren bu kişi İran'ın son imparatoriçesi Farah Diba ya da Farah Pehlevi.

Ülkesinden ayrıldıktan sonra ABD ve Fransa'da yaşayan Farah Diba ile en büyük oğlu Rıza Pehlevi ve onun ailesi arasından kelimenin tam anlamıyla su sızmıyor...

Farah Penlevi, birkaç gün önce de kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Farah'ın yeni yaşını kutlama mutluluğuna erişti.

Bu özel günde çekilen aile pozlarını da gelini Yasmine Pahlavi sosyal medya sayfasından paylaştı. Rıza Pehlevi'nin karısı olan Yasmine, kızına "Yeni yaşın kutlu olsun benim tatlı Farah'ım. Sen hayatıma çok fazla neşe ve enerji getirdin. Seni çok seviyorum" diye seslendi.

Bu arada yeri gelmişken Rıza ve Yasmine'nin Farah dışında 31 yaşında İman ve 32 yaşında Nur adlı iki kızı daha olduğunu hatırlatalım. Babaannesiyle aynı adı taşıyan Farah ise ailenin en küçüğü. Genç kız 21'inci doğum gününü kutladı.

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GENÇLİK YILLARI PERİ MASALI GİBİYDİ

Bu mutlu olayın ardından genç Farah'ın aynı ismi paylaştığı babaannesinin romanlara konu olan hayat öyküsünü de bir hatırlayalım.

İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin üçüncü karısı olan ve bugün 86 yaşını süren Farah Pehlevi'nin hayatının bir bölümü kelimenin tam anlamıyla bir peri masalı gibi...

O sırada henüz 21 yaşında olan Farah Diba ile 40 yaşındaki Muhammed Rıza, 1959 yılında gösterişli bir törenle evlendi. Bu Farah'ın ilk evliliğiydi. Ancak Muhammed Rıza daha önce iki kez evlenip boşanmıştı.

İlk evliliğini Mısır Prensesi Fevziye ile yapmıştı. Fakat eşi tahta varis olacak erkek çocuk yerine bir kız çocuğu doğurduğu için ondan boşandı, karısını sürgüne gönderdi.

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GELİNLİĞİ HERKESİ KISKANDIRDI

İkinci evliliğini de sonradan "mahzun prenses" olarak anılan Süreyya İsfendiyari ile yaptı.

Fakat Süreyya da tahta bir varis veremediği yani çocuk dünyaya getiremediği için ondan da boşandı. Güzelliği dillere destan olan Süreyya da hayatını ülkesinin dışında sürdürmek zorunda kalmıştı.

Rıza Pehlevi bunun ardından kendisinin yarı yaşındaki Farah Diba ile evlendi. Son derece görkemli bir şekilde gerçekleşen düğün, dünya medyasından da büyük ilgi gördü. Özellikle Farah Pehlevi'nin gelinliği, kuşağının birçok sosyete düğününe esin kaynağı oldu.

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Şah Rıza Pehlevi ile eşi Farah'ın; Rıza, Farahnaz, Ali ve Leyla adında dört tane çocuğu oldu. Hükümdarlıkları sırasında Farah, ülkesinde kültür ve sanatın yükselmesi için çaba harcadı. İran'ın batı dünyasına açılmasına destek verdi.

Aynı zamanda dünya çapında tanınan bir moda ikonuna da dönüştü. Bu arada Farah Pehlevi'nin, ABD'nin suikaste kurban giden başkanı John F. Kennedy'nin eşi Jackie'ye benzetildiğini ve Orta Doğu'nun Jackie Kennedys'si olarak anıldığını da ekleyelim.

Fakat Şah Rıza Pehlevi ve Farah, İran'da yaşanan siyasi değişim sonucunda 1979 yılında ülkelerini terk etmek zorunda kaldılar: Tüm aile 43 yıldır sürgünde yaşıyor. Farah Pehlevi ise hayatını ABD ve Fransa'da sürdürüyor.

ON YIL ARAYLA İKİ EVLADINI KAYBETTİ

Bu arada Farah Pehlevi'nin hayatındaki tek trajedi ülkesini terk etmesi değil. Daha sonra büyük kayıplar yaşadı.

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Önce kocasını toprağa verdi. Ardından 2001'de kızı Leyla'yı, ondan 10 yıl sonra da bu kez küçük oğlu Ali Rıza'yı toprağa verdi.

Geride 61 yaşındaki büyük kızı Farahnaz ile karısı ve üç kızıyla annesine kol kanat geren 64 yaşındaki oğlu Rıza kaldı.

Farah Pehlevi, oğlu ve gelininin ortanca kızı İman'ın (sarı elbiseli) Bradley Sherman ile nişanlanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Yakında bir yuvanın kurulmasına da tanıklık edecek.

Gözden Kaçmasın Erkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştı Haberi görüntüle

Son İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ilk karısı Mısır Prensesi Fevziye (sağda) ve ikinci karısı Süreyya. Fevziye, erkek çocuk doğuramadığı Süreyya da bebek sahibi olamadığı yani tahta veliaht veremediği için sürgüne gönderildi. Farah Diba ise Şah'ın üçüncü ve son karısıydı.

