Kocasını set aşkı uğruna terk etmişti... Ama kızını el bebek gül bebek büyüttü... Sanki iki kardeş gibi!

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Belki de bu yüzden ünlüler kimi zaman küçük, kimi zaman da gençliğe adım atan çocuklarıyla birlikte bazı etkinliklere katılır.

İşin doğrusu, öyle zamanlarda da bu çocuklar anne ya da babalarından rol çalar.

İşte bunun son örneklerinden biri de Fransa'da devam eden Paris Moda Haftası'nda yaşandı.

The Americans (Amerikalılar) The Diplomat gibi dizilerle tanınan Keri Russell, Louis Vuitton defilesini izlemeye ilk evliliğinden dünyaya gelen kızıyla birlikte gitti.

50 yaşındaki Russell'ın, eski kocası Shane Deary ile evliliği sırasında dünyaya getirdiği 13 yaşındaki kızı Willa da doğrusu o anlarda büyük sükse yaptı.

Keri Russell defile izlemeye gideren siyah bir etek ile beyaz bir bluz giydi.

Görenler Keri Russell ile kızı Willa'yı abla ile kardeşe benzetti.

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SANKİ ABLA İLE KARDEŞ GİBİ

Keri Russell, etkinlik için siyah mini etek ve yakasıyla kolları dikkat çeken bir beyaz gömlek giydi.

Kızı Willa ise yaşına uygun olarak pembe tonlarda giyinmeyi tercih etti. Her ikisi de saçlarını toplayan Russell ile Willa'yı görenler onları anne ile kızından çok abla ve kardeşe benzetti.

İşin doğrusu Russell'ın kızı Willa, kelimenin tam anlamıyla annesinden rol çaldı.



KIZININ BABASINI, SET AŞKI UĞRUNA BIRAKMIŞTI

Keri Russell, 2007 ile 2014 arasında Shane Deary ile evliydi. Önce şu anda 19 yaşında olan oğulları River Russell dünyaya geldi. Sonra da kızları Willa.

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Kısacası çiftin ailesi genişledi.

Ama Russell, The Americans adlı dizideki rol arkadaşı Matthew Rhys ile yakınlaşınca işler değişti.

Russell, rol arkadaşına doğru akan kalbine söz geçiremedi.

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BOŞANIP ROL ARKADAŞIYLA YENİ HAYAT KURDU

O sırada Keri Russell evli olduğu için sette ondan etkilenen Matthew Rhys, önceleri yaklaşmaya korktu.

Hatta yıllar sonra verdiği bir röportajda "O kadar güzeldi ki bana bakmayacağını düşündüm" itirafında bile bulundu.

Ama Rhys'ın duyguları karşılıksız değildi. Keri Russell ile sette başlayan rol arkadaşlığı aşka dönüştü.

Keri Russell ile Matthew Rhys, o zamandan bu yana da birlikteler. Hatta şu anda 11 yaşına gelen bir erkek evlatları bile var.