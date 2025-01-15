Kocasını internette aşk ararken yakaladı, dünyası başına yıkıldı: Çektiğim acıdan başka bir şey düşünemiyorum

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Bu acı itiraf bir süre önce evliliğinin bittiği ortaya çıkan ünlü şarkıcı Lily Allen’dan gelmişti.

YAŞADIĞI BÜYÜK ACIYI HAYRANLARIYLA PAYLAŞTI

Yakın arkadaşı Miquita Oliver ile birlikte sunduğu podcast programında geçen hafta sarf ettiği bu sözlerden sonra ortadan kayboldu yıldız isim.

Ünlü şarkıcı bir süredir evliliğinin yolunda gitmediği söylentileriyle gündemdeydi... En sonunda Lily Allen'ın kocası David Harbour'dan aralık ayında ayrıldığı ortaya çıktı

Üstelik ona sürekli kötü haberler getiren ama elinden de bir türlü düşüremediği telefonundan artık uzakta olacağını söyledikten sonra…

Stranger Things'in 49 yaşındaki yıldız David Harbour’la evli olan Lily Allen evliliğinde sorunlar yaşamaya başladıktan sonra keşfettiği korkunç gerçekle baş başa kaldı. Ünlü şarkıcı bir süredir giderek zayıflıyor ve mutsuz bir görüntü veriyordu... Allen'ın bir dedektif gibi peşine düştüğü kocasını internette online flört sitelerinde yakaladığı ortaya çıktı

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EVLİLİĞİ BİTTİ, HALİ HARAP

Sonra da zaten kırılgan haldeki ruh durumu giderek bozulmaya başladı. Ve en sonunda da bir rehabilitasyon kliniğine yatmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

39 yaşındaki ünlü şarkıcı büyük bir buhranın içine sürüklenmişken ayrı yaşadığı kocası David Harbour ise geçtiğimiz gün gittiği basketbol maçında mutlu mesut, gülümseyerek poz veriyordu… Lily Allen yaşadıklarını kaldıramayıp bir kliniğe yatmak zorunda kalırken kocası David Harbour gittiği basketbol maçınd gülümseyerek poz verdi

AYLARDIR YAŞADIKLARININ "SİNYALİNİ" VERİYORDU

Son aylarda giderek zayıflayıp sağlıksız bir görüntü vermeye başlayan Lily Allen zaten hayatı, kariyeri ve çocuklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarıyla evliliğinde yaşadığı krizin sinyallerini verirken ortaya çıkanlar gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

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David Harbour başrolünü oynadığı dizinin çekimleri Atlanta’da yapıldığı için oradan bir ev satın almış ve vaktinin çoğunu orada geçirmişti. Lily Allen da bir önceki evliliğinden doğan iki kızıyla birlikte New York’ta yaşamaya devam ediyordu.

Ünlü oyuncunun uygulamadaki profili de ortaya çıktı

Çift birbirlerinde iyice uzaklaşmaya başlayınca durumdan şüphelenen ünlü şarkıcı kocası David Harbour’ı ünlülerin online flört uygulamasında buldu!

KOCASINI İNTERNETTE GÖNÜL MACERASI ARARKEN YAKALADI

David Harbour, sadece gösteri dünyasının ünlü isimlerinin, sosyeteden kişilerin ve çok zenginlerin katılabildiği bu Raya adındaki uygulamada internetten yeni gönül maceraları ararken karısı Lily Allen’a yakalandı.

İlk evliliğinden iki kızı olan Lily Allen Stranger Things dizisinin yıldızı kocasıyla 2019'da tanıştıktan kısa bir süre sonra kimselere duyurmadan Las Vegas'a kaçıp evlenmişti

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Bir süredir aldatıldığından şüphelenen ünlü şarkıcı kendisi de aynı uygulamada sahte bir profil açıp kocasının peşine düşünce acı gerçekle karşılaştı ve şüphelerinin doğru olduğunu kendi gözleriyle gördü.

Zaten araları açık olan çiftin evliliğine vurulan son darbe de böyle gelmiş oldu. Lily Allen’ın yayınlarına bir süre ara vereceğini duyurmasından sonra haftalık ücreti 8 bin dolara yakın olan bir travma merkezine yattığı ortaya çıktı.