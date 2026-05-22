'Geçmişi temiz değil' diye onu istememişlerdi... Herkese inat alımlı çalımlı gelin oldu: 22'nci yıl kutlu olsun!

Düğün gerçekten de peri masallarına yaraşır şekilde gerçekleşti. Geçmişi fazla "temiz" olmadığı için damadın ailesi tarafından önce istenmeyen bu genç gelin o gün kendisi hakkında yapılan bu kötü yorumlara inat o zamana kadar giyilen en pahalı gelinliğin içindeydi.

Düğün bitti, aradan yıllar geçti... O gün evlenen gençler iki güzel kız çocuğu sahibi oldu... Hatta aile içindeki konumlarını yükseltip zirveye çıktılar.

Bugün de evliliklerinin 22'nci yılını kutluyorlar.

2000'LERİN İLK 'MASAL PRENSESİ'

Öyküsünü kısaca anlattığımız bu çift, İspanya Kraliçesi Letizia ile Kral Felipe.

Çift, bundan 22 yıl önce o zamanlar "yüzyılın düğünü" ya da "peri masalı" olarak nitelendirilen bir törenle evlenmişti.

O zamanlar daha ortada İngiliz kraliyet ailesinin "masal prensesi" diye nitelendirilen gelinleri Kate Middleton ya da Meghan Markle yoktu. Bu yüzden de Letizia, 2000'li yılların ilk "peri masalı kahramanı" olarak tarihe adını yazdırdı.

Şimdi çift, evliliklerinin 22'nci yılını kutluyor ama bugünlere gelmeleri hiç kolay olmadı.

'MAVİ KANLI' AİLE GEÇMİŞİNİ KARANLIK BULDU

Felipe ile evlenmeden önceki adıyla Letizia Ortiz Rocasolano aslına bakılırsa Felipe'nin annesi ve babası tarafından çok da hoş karşılanmadı.

Bundan birkaç yıl önce Jamie Penafiel'in kaleme aldığı bir kitaba bakılırsa geçmişi yüzünden bu durum böyleydi. Çünkü Letizia, sıradan bir genç kadın olarak kraliyet ailesine yakıştırılan temiz bir geçmişe sahip değildi.

Başlarda eski kral Juan Carlos ve karısı Sofia tarafından çok istenmese de Felipe "Ya onunla evlenirim ya tahttaki hakkımdan vazgeçerim" deyip ailesine boyun eğdirdi.

Doğrusu Letizia da aşkına sahip çıkıp direndi ve böylece muratlarına erdiler.





O GÜNE KADAR GÖRÜLEN EN PAHALI GELİNLİK

Eski bir muhabir ve TV spikeri olan Letizia Ortiz Rocasolano ya da şimdiki unvanıyla Kraliçe Letizia, 22 yıl önceki düğünün en çok dikkat çeken kişisiydi. Bütün düğünlerde olduğu gibi...

Bunun nedeni de giydiği gelinlikti...

O sırada Asturias Prensi unvanı taşıyan Veliaht Prens Felipe'nin kolunda Madrid'deki Almudena Ketadrali'nde etrafına gülümseyen Letizia'nın gelinliği o güne kadar görülmüş türden değildi.

Artık hayatta olmayan İspanyol modacı Manhuel Pertegaz'ın tasarladığı gelinliğin değeri tam 6 milyon sterlin.

Bu özelliğiyle de modern çağların en pahalı kraliyet gelinliği olarak biliniyor. Yüksek yakasıyla dikkat çeken gelinliğin uzun kuyruğu ise Asturias Prensi'nin armasına ithaf edilen motiflerle süslenmişti.

Letizia, kendisine o dönem tahtta oturan Kral Juan Carlos ile Kraliçe Sofia tarafından hediye edilen elmas küpelerle tamamladı görünümünü. Saçları ise başının arkasında ve duvağının altında zarifçe toplanmıştı.

BİR CANLI YAYIN SUNARKEN TANIŞTI... SEVGİLİSİNİ TERK ETTİ

2002 yılında o sırada Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanıştı. Letizia, TV kanalının görevlisi olarak Felipe'nin de bulunduğu yemekte yayın yapıyordu.

Aslında o sırada sonradan itiraflarıyla gürültü koparan Jaime del Burgo ile flört ediyordu Letizia. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayıtsız kalmadı.

Oysa Jaime ile ilişkileri ciddiydi. Hatta o sırada genç bir adam olan Jaime, cebinde nişan yüzüğü bile taşıyordu. Ama bir gece buluştuklarında Letizia ona mesleğini bırakmasını gerektiren biriyle tanıştığını söyledi.

Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaş olmaya karar verdiler. Ama Letizia, Jaime'ye "Felipe ile sevgili olduğumuzu kimseye söyleme" diye tembih etti.

Jaime del Burgo'nun ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece önce onunla bir restoranda buluştu.

NE İDDİALAR... NE İDDİALAR

Kraliçe Letizia bundan iki yıl önce deneyimli gazeteci Jaime Penafiel'in kaleme aldığı Letizia &I: What Secrets is Queen Letizia Hiding (Letizia ve Ben: Kraliçe Letizia Ne Sırlar Saklıyor) adlı kitapta yer alan dudak uçuklatıcı iddialarla gündeme gelmişti.

Üstelik bunların çoğunun kaynağı da Letizia'nın kız kardeşinin eski kocası yani eski eniştesi Jaime del Burgo'ydu. Yani Letiza'nın Felipe uğruna terk ettiği eski sevgilisi.

Söz konusu kitaba katkıda bulunan asıl kişide eski enişte del Burgo.





ONDAN AYRILINCA KIZ KARDEŞİYLE EVLENDİ

Şaşırtıcı bir not daha: Bütün bu iddiaların kaynağı olan Jaime del Burgo, Letizia'nın da eski sevgilisi! Hatta sonradan Letizia'nın kız kardeşi Telma ile kısa bir evlilik yaptı Jaime.

Yine kitapta yer alan bir iddiaya göre Letizia, Jaime Del Burgo ile birlikteyken ondan bir bebek sahibi olmayı bile istedi.Bunun için de ABD'den bir taşıyıcı anne bulmayı önerdi. Böylece kendi biyolojik çocuklarına da sahip olabileceklerdi.

Ama kitapta yer alan iddialar sadece bunlarla sınırlı değil. Panafiel'in ileri sürdüğüne göre Letizia, Felipe'den önce evli olduğu ilk kocasını da bir stajyerle aldattı.





53 yaşındaki Letizia ile 58 yaşındaki Felipe'nin Leonor ve Sofia adında iki kızı bulunuyor.





İspanya Kraliçesi Letizia, geçmişte tanınan bir TV muhabiri ve haber spikeriydi.