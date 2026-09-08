Kocasından kaptığı hastalık ölümün kıyısına getirmişti... 10 yıl ömrüm kaldığını söylediler... Hayatta kaldım ama utanç yakamı bırakmadı

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En sonunda da soluğu, pırıltılı dünyanın çok uzağında, çocukluğunu geçirdiği küçük bir kasabada alması... Doğrusu, artık 60 yaşına bir yıl kala bütün o karmaşayı ve kaosu geride bırakmış durumda ünlü oyuncu.

Artık işini yapıyor ama çok daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürüyor.



Şimdi de bunca yıllık hayatı boyunca yakasını bırakmayan bir duygudan söz etti, belki de bu konu hakkında ilk kez bu kadar açık konuştu.

Bu sözünü ettiğimiz ünlü Pamela Anderson.

Son birkaç yıldır Hollywood hayatını geride bırakıp Kanada'da çocukluğunun geçtiği Ladysmith adlı küçük kasabada yaşayan Anderson, artık 59 yaşında. Üstelik belli bir olgunluğa da erişmiş durumda.

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Son zamanlarda artık makyaj yapmayı bırakmasıyla konuşulan Anderson, şu sıralarda 83'üncü Venedik Film Festivali'nin konuğu olarak İtalya'da bulunuyor.

Anderson, festival kapsamında düzenlenen amFAR Gala'sında yıllar öncesine döndü ve hayatını en çok etkileyen bir olay hakkında konuştu.



KOCASINDAN HEPATİT C KAPTI

Pamela Anderson, 1995 ile 1998 arasında evli kaldığı, iki oğlunun babası Tommy Lee'den Hepatit C kaptığı dönemi anlattı.

Tommy Lee ile aynı iğneyi kullanarak dövme yaptırdığı için kendisine hastalık bulaşan Pamela Anderson, bu teşhisin kendisi için bir şok olduğunu ifade etti.

Anderson, hastalık teşhisiyle birlikte kendisine 10 yıl ömür biçildiğini söyledi.

Pamela Anderson'ın Tommy Lee ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Brandon ve Dylan artık iki yetişkin erkek.

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'DOKTORLAR EN FAZLA 10 YIL YAŞAYACAĞIMI SÖYLEDİ'

"Doktorlar bana bunun ölümcül bir teşhis olduğunu ve 10 yıldan fazla yaşayamayacağımı söyledi. Bu benim için ölüm cezası gibi bir şeydi" dedi.

Pamela Anderson, bu yüzden utanç ve suçluluk duygusuyla boğuştuğunu ve hala bunun etkisi altında olduğunu söyledi.

Yıldız "Ölüm korkusu değildi... Küçük çocuklarıma ne olacağı korkusuydu. Hayatımı alt üst etti" diye hatırladı o dönemi.

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"Bu utanç ve suçluluk duygusu benimle kaldı ve beni rahatsız ediyor. Tıpkı çocukken maruz kaldığım cinsel istismar gibi... Sanki alnıma kazınmıştı" dedi.

Bu duygu yüzünden kendini "Hatalı bir ürün" gibi hissettiğini gizlemedi Pamela Anderson. "Ve kendimi herkese öyle gösterdim" diye sürdürdü sözlerini...



BÜTÜN PARASINI HARCADI, VİRÜSTEN KURTULDU

Pamela Anderson Hepatit C taşıdığını 2011 yılında öğrendi. 2015 yılında ise virüsten tamamen kurtuldu. Ama bu da ona çok pahalıya patladı.

Söylediğine göre tedavi olabilmek için o zamana kadar bankada biriktirdiği bütün parasını harcadı.

Bütün bunlar Pamela Anderson için artık geride kaldı. Ama etkileri tamamen silinmiş değil. Hatta aldığı teşhisin etkisinden bile henüz tam olarak kurtulamadı.

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Yine de söylediğine göre o kötü deneyim hayata bakışını değiştirdi. Aynı zamanda o zaman yaşadıklarını kariyerinde bir yükseliş unsuru olarak kullanmak istedi.

"Bu gerçek kendimi sanat aracılığıyla ifade etmenin yollarını aramamı sağladı. Bana ihtiyaç duyduğum cephaneyi, verimli hayatı verdi. Bir kurban değilim ben, bir galibim. Güçlü ve yetenekliyim. Hayal edebileceğimden çok daha fazlasıyım. Ve çaresiz bir kadın değilim" diye anlattı o değişimi.