Kocasından boşandıktan sonra 'Beş çocukla beni kim ister' diyordu... Ortanca kızı bile çoktan boyunu geçti

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Bu şekilde başlayan kariyerini, ünlü soyadının yardımıyla sürdürdü. Bir noktadan sonra kaderiyle baş başa kaldı.

Çünkü babası ve annesiyle arası açıldı. Hatta zengin babasının öldüğünü bile bir elektronik posta ile öğrendi.

Bütün bunların ötesinde kendi özel hayatı da dikkat çekmeyecek gibi değildi. Evliyken başkasına aşık oldu, kocasından boşanıp onunla evlendi. Ama o da sürmedi... İkinci kocasıyla da yollarını ayırdı.

Ünlü oyuncunun kızı daha 13 yaşında ama boyu şimdiden 1.70 santime yetişti bile.

Bu kez durum biraz değişikti... Çünkü artık boyunca beş tane çocuğu vardı...

İkinci boşanmasından sonra da bir yandan çalışıp para kazanırken diğer yandan beş çocuğunu büyütüyor.

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Bu ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bu çocuklarından biriyle görüntülendi... Beş çocuğundan üçüncüsü olan kızının bile çoktan kendi boyuna yetişmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

KIZI DAHA BU YAŞINDA BOYUNA YETİŞTİ

Uzun uzun anlattığımız bu ünlü Tori Selling'in ta kendisi...

Geçen yıl ikinci kocası Dean McDermott ile yollarını ayıran Tori Spelling, kızı Hattie ile birlikte Calabasas'ta görüntülendi.

Bir benzin istasyonuna giren anne- kız biraz da alışveriş yaptıktan sonra yollarına devam etti.

Spelling'in henüz 13 yaşında olan kızı Hattie'nin annesinin boyuna çoktan yetiştiği de dikkatlerden kaçmadı.

51 yaşındaki Spelling'in 1.70 cm boyunda olduğunu düşünürsek Hattie, büyük olasılıkla büyüdüğünde annesini de geride bırakacak.

Bu arada annesinin anlattığına göre Hattie, evde de kendisinin en büyük yardımcılarından biri. Diğer kardeşlerini toparlama konusunda Spelling'e çok yardımcı oluyor.

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İlk evliliğini 2004 ile 2006 arasında Charlie Shanian (solda) ile yapan Tori Spelling, bir film setinde tanıştığı Dean McDermott ile aşk yaşamaya başlayınca ondan boşandı.

İkinci evliliğini yine aynı yıl McDermott ile yaptı. Ancak o evlilik de geçen yıl bitti.

Tori Spelling boşandıktan sonra eski kocasına çok benzeyen bir erkekle sokaklarda samimi şekilde görüntülense de hayatında bir süredir kimse yok.

Zaten kendi hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınında da bu konuya değindi ünlü oyuncu.

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'KEŞKE BİR ÇOCUĞUM DAHA OLSA... AMA BENİ KİM İSTER'

Konuğuyla sohbet eden Spelling, 50 yaşını geride bırakmasına rağmen bir kez daha hamile kalmak istediğini saklamadı.

O yayında aslında bir hayat arkadaşı edinmeye karşı olmadığını da ekledi Tori Spelling…

Ama sonra da "Beş çocukla beni kim ister ki" diye tamamladı sözlerini.

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Tori Spelling, bir dönem beş çocuğuyla birlikte sokakta kalması nedeniyle de çok konuşuldu.

Önce ucuz bir motelde kaldı sonra karavan parkında yaşadı. En sonunda ailece oturabilecekleri bir ev buldu. Los Angeles'ı kül eden yangında orayı da terk etmek zorunda kaldı.

Tori Spelling'in ikinci kocası Dean McDermott ile evliliğinden, yaşları 7 ile 17 arasında değişen beş tane çocuğu bulunuyor.





BABASININ YARIM MİLYARLIK MİRASINDAN ÜÇ KURUŞ ALABİLDİ

Spelling, aslında gösteri dünyasının en zengin insanlarından biri olan Aaron Spelling'in kızı.

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Fakat 2002 yılında ölen babası Aaron Spelling'in 600 milyon dolarlık servetinden sadece "devede kulak" sayılacak bir miktar ona düştü.

Servetin idaresini elinde tutan annesi Candy Spelling ise kocasının bu serveti çalışarak elde ettiğini, paranın 'havaya uçmasına' izin vermeyeceğini belirtti.