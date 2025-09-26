Durmadan koluna yapıştığı biricik kocası ona yeni yüzük almış... Taşı kaya kadar büyük!

Haberin Devamı

Aslında 2020 yılında ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınırken meraklı gözlerden uzakta sakin bir hayat kurmak istediklerini söyleseler de olaylar hiç öyle gelişmedi.

Yeni hayatlarının başlangıcında öylesine sert eleştiriler yönelttiler ki İngiliz kraliyet ailesine, en ilgisiz insanların dikkati bile onlara yöneldi...

Ama Sussex çiftinin son birkaç gündür gündemde olmasının nedeni bunlar değil...

Bambaşka bir ayrıntı... Daha doğrusu göz alıcı ve dikkatlerden kaçmayacak kadar "büyük" ve gösterişli bir ayrıntı bu.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜĞÜN TAŞI UZAKTAN BİLE DİKKAT ÇEKTİ

Takipçilerinin bildiği gibi Meghan Markle ile Prens Harry, geçtiğimiz hafta sonu, başını ünlü oyuncu ve yönetmen Kevin Costner'ın çektiği bir yardım konserine katıldı...

Daha doğrusu Harry zaten o etkinlikte olacaktı ama Meghan Markle da işin sürprizi oldu.

Kocasıyla birlikte sahneye çıkan ve o anlarda Harry'nin elini bırakmasına neredeyse izin vermeyen, durmadan kocasına sokulan Meghan ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti.

O da sağ elinin yüzük parmağındaki olağan dışı büyük taşlı bir yüzüktü...

Bu yüzüğün üzerindeki ay taşı öylesine büyüktü ki zaten dikkatlerden kaçması mümkün değildi.





YENİ YÜZÜĞÜNÜ İLK KEZ TAKTI

Markle'ın sol elinin yüzük parmağındaki alyansı ve Harry'nin evlenme teklif ederken verdiği elmas yüzük artık herkes için "tanıdıktı."

Ama sağ elindeki o yeni yüzük ise yeniydi. Birçok kişiye göre söz konusu "kaya gibi taşı olan" o yüzük Harry'nin, karısı Meghan'a doğum günü hediyesiydi.

Harry, Markle'ın 4 Ağustos'taki doğum günü için bu yüzüğü hediye etmişti söylenenlere göre...

Uzaktan bakanların bile dikkatini çeken o yüzüğü biraz daha yakından inceleyelim...





EN BÜYÜK BOYU PARMAĞINDA

Meghan'ın 44'üncü doğum gününden itibaren parmağında taşıdığı yüzük ünlü mücevher firması Logan Hallowell'ın imzasını taşıyor.

Altın bir halka ve plaka üzerine oturtulan iki farklı taştan oluşuyor söz konusu yüzük... Tam ortasında dev boyutta bir ay taşı var...

Etrafı ile ince ve doğal görünümlü bir altın plaka üzerine yerleştirilmiş küçük elmaslardan oluşuyor.

Su damlası şeklindeki ay taşıyla dikkat çeken yüzüğün üç farklı boyu var... Bunların isimleri de "Mikro Kraliçe", "Bebek Kraliçe" ve "Klasik Kraliçe" adını taşıyor.

Ay taşının iriliğine bakılırsa Meghan, bu yüzüğün en büyük boyutunu taşıyor parmağında.

Sosyal medyada birçok kişi Markle'ın parmağındaki o yüzüğü 'kaya kadar büyük' diye biraz abartılı bir şekilde niteledi.

KARISINA HEDİYE ALIRKEN ANNESİNİ DE UNUTMADI

Bu yüzüğün üzerindeki o dev ay taşının ise Prens Harry'nin annesi Diana'ya bir tür saygı duruşu olduğu belirtiliyor. Bunun nasıl olduğuna gelirsek...

Prenses Diana, 1 Temmuz 1961 doğumlu... Bir başka deyişle büyük oğlu William gibi yengeç burcu. Bu burcun taşı da ya zümrüt ya da ay taşı.

Uzun sözün kısası, Harry karısı Meghan'a hediye alırken annesine olan sevgisini ve özlemini de bir kenara bırakmadı.





NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ DÜNYA EZBERLEDİ

Meghan Markle'ın, Prens Harry tarafından verilen nişan yüzüğüne de bir bakalım...

Prens Harry o yüzüğü, 13 yaşındayken kaybettiği annesinden kalan iki pırlantayı kullanarak Markle için özel olarak tasarlamıştı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in özel kuyumcusu Cleve and Company tarafından yapılan yüzüğe, Prensese Diana'nın mirası olan pırlantaların yanı sıra Prens için özel önemi olan Botswana'dan gelen bir taş da eklenmişti.

Yüzüğün değerinin 200 bin sterlin olduğu konuşuluyor.