'Onunla evlenme, baban yaşında' diyenleri dinlemedi... Şimdi mutluluğu dünyalara sığmıyor: Büyük aşkın meyvesini artık kimseden saklamıyor!

Ama bu soruyu taçlı güzele sorarsanız size kocaman bir "Evet" yanıtı verecektir.

Çünkü o babası olabilecek yaştaki kocasıyla gayet mutlu bir hayat sürüyor. Üstelik bu "lezzetli pastanın bir de kreması" var. Artık iki yaşına giren oğulları.

YAŞ FARKI AŞKA ENGEL OLMADI

Bu mutlu aşkın kahramanları, taçlı güzel Nadia Ferreira ile ünlü şarkıcı Marc Anthony.

Farklı evlilik ve ilişkilerinden toplamda yedi çocuğu olan Anthony, kendisinden 31 yaş küçük eski güzellik kraliçesiyle bundan iki yıl önce hayatını birleştirdi. Zaten hemen düğünden sonra da hamilelik haberi ve üstüne bebek geldi.

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin oğlu Marquito, büyüyüp iki yaşına geldi bile. Hatta annesi Nadia onu ilk kez bir çocuk tiyatrosuna bile götürdü.



O sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı...

OĞLUNUN ADINI İLK KEZ AÇIKLADI

Nadia Ferreira'nın bu paylaşımının başka ilginç bir özelliği daha vardı... İlk kez oğlunun ismini açıkladı. Anthony ile Ferreira, bebeklerinin cinsiyetini de ismini de uzun süre saklamıştı.

57 yaşındaki Marc Anthony ile 26 yaşındaki Paraguay eski güzellik kraliçesi Nadia Ferreira, 2023 yılında evlendi. Düğün olup bittikten sadece iki hafta sonra da hamilelik haberi geldi. Mutlu çift sonunda bebeklerine de kavuştu.

Bu arada bir not ekleyelim... Karısı Nadia Ferreira, Anthony'nin eski ilişkilerinden dünyaya gelen iki oğlundan bile daha genç.

Sonra da konumuza dönelim...

KİMSE İLİŞKİLERİNE FAZLA ŞANS VERMEMİŞTİ

Marc Anthony ile Nadia Ferreira, aşklarının ortaya çıktığı 2022 yılından bu yana hiç gündemden düşmedi.

Genellikle güzellik kraliçeleriyle ilişki yaşamasıyla bilinen Marc Anthony'nin kendisinden 30 yaş genç taçlı güzel Nadia Ferreira ile ilişkisine ilk başta kimse çok fazla şans vermemişti.

Ama çift herkesi yanılttı ve kısa sürede nişanlanıp evlendi üstüne bir de evlat sahibi oldu.

Anthony ile Ferreira nişanlandıkları haberini önceki yılın mayıs ayında duyurdu. O zamana kadar da çiftle ilgili bu konuda söylentiler çoktan yayılmıştı bile.

Sonunda aşıklar, kamera karşısına geçti ve nişanlandıklarını doğruladı. O anlarda Ferreira'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatli gözlerden kaçmadı.

Mutlu haberi doğruladıkları gece çift, yakın dostlarıyla birlikte bir gece kulübünde kutlama yaptı.





YARIM MİLYON DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez geçen yıl mart ayında Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu.

Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.

Marc Anthony'nin, kendisinden 29 yaş daha genç olan sevgilisi Ferreira'ya evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.





2023'ÜN İLK GÖSTERİŞLİ DÜĞÜNÜ OLDU: Marc Anthony ile Paraguay Güzeli seçilen ve iki yıl önce ülkesini Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden Ferreira, ocak ayında Miami'de gösterişli bir törenle evlendi. Çiftin hayatını birleştirdiği törene gösteri dünyasının çok sayıda ünlüsü de katıldı. Bu tören, 2023 yılının ilk büyük düğünü olarak tarih sayfalarında yerini aldı.

DÜĞÜNDEN 15 GÜN SONRA HAMİLELİK HABERİ GELMİŞTİ

Hamilelik haberini Marc Anthony ve Nadia Ferreira, geçtiğimiz şubat ayındaki Sevgililer Günü'nde sosyal medyadan duyurmuştu.

Ortak paylaşım yapan çift, Ferreira'nın giderek büyüyen karnının görüntüsü eşliğinde "En güzel Sevgililer Günü Hediyesi" mesajını yazmıştı.

Paraguaylı güzellik kraliçesi daha sonra da ana dili olan İspanyolcayı kullanarak "Hayatımızdaki bu büyük nimet için Tanrı'ya teşekkürler" cümlesini de ekledi.

ESKİ GÜZELLİK KRALİÇESİ: Nadia Ferreira, 2021 yılının aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etti. Genç kadın bu yarışmadan, Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını kazanarak ayrıldı.