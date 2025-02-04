Kocası hayattayken keyfine bakıyor... Ondan sonra masal bitecek... İkinci balayına çıkıyorlar!

Haberin Devamı

Yıllar önce biri söylese kimsenin inanmayacağı durum gerçeğin ta kendisi oldu bir başka deyişle...Bir zamanların istenmeyen gelini Camilla, kocası Charles'ın kral olmasıyla birlikte tahta geçti ve kraliçe unvanını aldı.

Epeydir de bu yeni hayatının keyfini sürüyor.

Şimdi de hem gençlik yıllarında aşk konusunda yaşadığı zorlukların hem de geçen yıldan bu yana yaşanılan sağlık sorunlarının acısını çıkaracak Camilla.

Bunun nasıl olacağına gelirsek...

İKİNCİ BALAYI GİBİ OLACAK

Artık herkesin bildiği gibi yıllar boyunca yasak aşk yaşayan Camilla ile Charles 2005 yılının nisan ayında hayatlarını resmen birleştirdiler.

Haberin Devamı

Bu yıl da evliliklerinde önemli bir yıl dönümünü kutlayacaklar. Charles ve Camilla, 20'nci evlilik yıl dönümü için de ikinci balayına çıkacak deyim yerindeyse.

Bu özel durumun ayrıntıları da usul usul belli oluyor.

Şu ana kadar basına yansıyan haberlere bakılırsa Charles ile Camilla, İtalya'ya bir geziye çıkacak. Orada aslında Vatikan'a gidip Papa Francis'i ziyaret edecekler.

Ama söylenenlere göre 20'nci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için de fırsatları olacak.

Charles'ın eski karısı Diana Spencer ile tanışıp evlenmeden çok öncesinden aşk yaşamaya başladığı Camilla yılar süren sabrının ve sadakatinin karşılığını kraliçe olarak aldı.

Elbette hayatının hem şu anı hem de sonrasını bir noktaya kadar garantiye aldı.

Ama şu anda sağlığı bozuk olan ve kanserle boğuşan Charles, kaçınılmaz sona Camilla'dan önce ulaşırsa o zaman işler onun için de değişecek.

KOCASIYLA BİRLİKTE 6 MAYIS 2023'TE ONA DA TACI TAKILDI

75 yaşındaki Camilla, kocası Charles ile birlikte geçen yıl 6 Mayıs'taki törende tacını da giydi.

Özetlemek gerekirse bir dönem "ikinci kadın", "Diana'nın yuvasını yıkan kadın" ya da "metres" olarak anılan Camilla tarih sayfalarına "Kraliçe Camilla" olarak çoktan geçti bile.

Haberin Devamı

Elbette kendisi de biliyordur ama bu durum kocası Charles hayatta olduğu sürece geçerli. Yani eğer kendisinden önce kocası Charles hayata veda ederse onun için durum değişecek.

Doğal olarak eşini yitiren her kadının hayatı değişir ama insan kraliyet ailesi üyesi olunca bu değişim biraz daha merak uyandırıyor.

Ama sanmayın ki Charles, hayatı boyunca gerçekten sevdiği, hatta evlenmek için annesine bile 'kafa tuttuğu' kadının kendisinden sonraki geleceğini hiç düşünmüyor.

Zaten bu durum İngiliz kraliyet ailesi içinde de uzun süredir tartışma konusu. Bir başka deyişle düzenlemeler önceden yapılıyor.

Haberin Devamı

Bu sırada da William'ın kral olarak tahta geçmesinin ardından Camilla'nın durumu ve unvanının ne olacağı da uzun uzun ele alındı.

Sonunda, kocası Charles'ın kendisinden önce ölmesi durumunda Camilla'nın Kral'ın dul eşi olarak "Kraliçe Dowager" unvanı taşıması kararlaştırıldı.

Yeri gelmişken hemen belirtelim, bu unvan ilk olarak 1830 yılında Kraliçe Adelaide tarafından kullanılmıştı.

Queen Dowager yani Kraliçe Dowager konusuna biraz daha yakından bakmak gerekirse...

Sözlük anlamı olarak "Dowager" zengin dul kadın anlamına geliyor.

Camilla'nın kullanacağı Kraliçe Dowager ise tam olarak artık hayatta olmayan kralın dul eşi demek oluyor. Yani hem zengin hem de unvan sahibi dul kadın.

CAMILLA'NIN GELECEĞİNE İLHAM VEREN ALMAN PRENSESİ

Kraliçe Dowager unvanını taşıyan ilk kişi olan Kraliçe Adelaide'i de biraz tanıyalım. Adeliade, Almanya doğumlu. Babası Georg, Birinci Saxe Meiningen Dükü'ydü. Bir başka deyişle Adelaide ya da tam adıyla Adelaide Amelia Louise Theresa Caroline; soylu bir aileye mensuptu. Zaten bu nedenle de Saxe Meiningen Prensesi unvanını taşıyordu. Adelaide, İngiltere Kralı 4. William ile evlendi ve konsort kraliçe oldu. Kocasının 1937 yılında ölümünün ardından da Camilla için ilham kaynağı olan Kraliçe Dowager unvanını kullandı. Adelaide kendisi de 1849 yılında 57 yaşındayken hayata veda etti. İngiltere'de son yolculuğuna uğurlandı.





TAÇLARI TAKTI AMA O DEĞERLİ UNVANI HİÇ KULLANAMADI

Camilla 2005 yılında Charles ile evlendiğinde otomatik olarak Galler Prensesi oldu. Çünkü Charles, veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını taşıyordu.

Haberin Devamı

Ama bu unvan Diana ile özdeşleştiği için bu Camilla toplum içinde hiçbir zaman Galler Prensesi olarak anılmadı. Bu çok değerli görülen unvanı hiç kullanamadı. Onun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı.