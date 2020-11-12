Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosu

Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı filmin oyuncuları arasında Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Eda Ece, Ebru Cündübeyoğlu, Gülenay Kalkan gibi isimler bulunuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Kocan Kadar Konuş oyuncuları arasında Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Eda Ece, Ebru Cündübeyoğlu, Gülenay Kalkan gibi isimler bulunuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!