Kocan Kadar Konuş oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kocan Kadar Konuş oyuncu kadrosu

Kocan Kadar Konuş filmi bu akşam yeniden yayınlanacak. Kocan Kadar Konuş oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün yaptığı Kocan Kadar Konuş filminin oyuncuları arasında Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli gibi isimler bulunuyor.

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli, Eda Ece, Ebru Cündübeyoğlu, Gülenay Kalkan gibi isimler bulunuyor.