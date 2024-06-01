Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor! Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede, ne zaman çekildi?

Haberin Devamı

Kocan Kadar Konuş filminin devamı olarak çekilmiş olan filmin başrollerinde yine Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alıyor. Bu akşam TV ekranlarında yayınlanacak Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları ve konusu...

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ KONUSU

Kocan Kadar Konuş: Diriliş’te Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun’u yeni maceralar bekliyor. Geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan’a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan’ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.

Haberin Devamı

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filminin çekimleri Bolu ve Sakarya'da gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çekimleri yapıldı.

KOCAN KADAR KONUŞ: DİRİLİŞ OYUNCULARI

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Hümeyra

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan

Eda Ece

Begüm Öner

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

İsmail İncekara

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Hakan Salınmış

Enis Arıkan

Bora Akkaş

Güven Murat Akpınar

Güçlü Yalçıner

Mehmet Baran Erdoğan

Tolga Çıklaçiftçi

Romina Özipekçi

Gözde Seda Altuner

Burak Topaloğlu

Emine Gülsüm Göznümer

Ayten Mısırlıoğlu