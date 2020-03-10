Kocamın yatağından uzak duracaksın!

Hizmetçiler 7 Mart Cuma günü yayınlanan ilk bölümünde Atahanlıların evinde Derin'in gelişiyle büyük bir şok yaşanır. Derin, Atahanlıların oğlu Yiğit ile gizemli bir birliktelik yaşar. Yiğit'in eşi olan Gülseren ise Derin'in varlığını hiçbir zaman kabul etmez. Yiğit'in annesi Nimet Hanım, olacaklardan habersiz Derin'in evde hizmetçi olarak kalmasını kabul eder.



