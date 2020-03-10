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Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Kocamın yatağından uzak duracaksın!

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Kocamın yatağından uzak duracaksın!
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Hizmetçiler 1. Bölümünde, Cennet Konakları'nda gösterişli bir yaşam süren ancak hiçbir şeyin göründüğü gibi olmayan Atahanlıların gizemli hayatında yaşananlar herkesi etkiliyor!

Hizmetçiler 7 Mart Cuma günü yayınlanan ilk bölümünde Atahanlıların evinde Derin'in gelişiyle büyük bir şok yaşanır. Derin, Atahanlıların oğlu Yiğit ile gizemli bir birliktelik yaşar. Yiğit'in eşi olan Gülseren ise Derin'in varlığını hiçbir zaman kabul etmez. Yiğit'in annesi Nimet Hanım, olacaklardan habersiz Derin'in evde hizmetçi olarak kalmasını kabul eder.

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