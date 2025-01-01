‘Kocam onlarla deneme yaptı, en sonunda benimle evlendi’

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Hollywood’un yakışıklı aktörlerinden John Stamos’un kendisinden 20 yaş küçük eşi Caitlin McHugh yaptığı tuhaf şakayla gündemde.

Ünlü çift 2018’de Stamos 54, McHugh ise 34 yaşındayken evlenmişti.

6 yıldır mutlu bir evlilikleri olan çift Caitlin McHugh hamileyken evlenmiş, oğulları da düğünden iki ay sonra doğmuştu.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI VERİRKEN…

Kendisi de model ve oyuncu olan Caitlin McHugh dün verdiği bir röportajda mutlu evliliklerinin sırrını verirken yaptığı tuhaf, biraz da “patavatsızca” sayılabilecek bir açıklamayla gündeme geldi.

“Birlikte çok zaman geçiriyoruz. Aramızda çok iyi bir iletişim var” diyen McHugh kocası John Stamos için gülerek “Ama gerçekten, acaba herkesi çoktan aştığı için mi böyle oldu? Ben en sonuncusuydum” yorumunu yaptı.

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DUYAN “BU NASIL AÇIKLAMA?” DEDİ

Gönül adamı dediği kocasının kendisinden önce birçok başka güzelle aşklar yaşadığını ancak en sonunda kendisini seçerek evlendiğini söyleyen Caitlin McHugh, John Stamos’un eski aşklarıyla yaşadığı deneyimler sayesinde artık “durulduğunu” ve bu “ömürlük” olmayan ilişkiler sayesinde doğru kararı verecek duruma gelerek kendisini seçmeyi başardığını ima etti.





“EVLİLİĞİMİZ HOLLYWOOD STANDARTLARINA GÖRE UZUN ÖMÜRLÜ”

Altı yıllık evlilikleri hakkında “Birlikteliğimiz Hollywood için uzun sayılır ama gerçek hayatta değil” diyerek ünlüler dünyasında yapılan evliliklerin ne kadar kısa ömürlü olduğunun da altını çizdi.

61 yaşındaki Stamos ve 38 yaşındaki McHugh, iki yıldan kısa bir süre flört ettikten sonra 2017 yılında Disneyland'da nişanlandılar.

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Aynı yılın şubat ayında nikâh masasına oturduktan sonra Nisan 2018'de oğulları Billy'yi kucaklarına aldılar.





SON EVLİLİĞİNİ YAPMADAN ÖNCE ADI BİRÇOK GÜZELLE ANILMIŞTI

John Stamos ve McHugh evlenmeden önce Stamos birçok ünlü isimle aşklar yaşamış ve 1998-2005 yılları arasında ünlü Victoria’s Secret modeli ve oyuncu Rebecca Romijn ile evli kalmıştı.

Stamos daha önce de Paula Abdul, Teri Copley, Leah Marsh ve Denise Richards ile büyük aşklar yaşamıştı.

ESKİ KARISINA “ŞEYTAN” YAKIŞTIRMASI YAPMIŞTI

Stamos Paula Abdul ile yaşadığı ilişki için “Harika bir ilişkimiz vardı. Hâlâ iyi arkadaşız” derken eski karısı Rebecca Romijn hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

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Stamos, 2023 tarihli anı kitabında boşanmaları sırasında Romijn'den nefret ettiğini ve onun “şeytan” olduğunu düşündüğünü itiraf etti.

Stamos ayrıca o dönemde eski karısı Rebecca Romijn kendisinden daha başarılı olduğu için evliliklerinde kendisini “iğdiş edilmiş” hissettiğini de söyledi.