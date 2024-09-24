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‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenmişlerdi...Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti boşanıyor

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#Dora#Kocam Da Kocam#Ahmet Altınbaşak
‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenmişlerdi...Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti boşanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:33

‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti boşanıyor. Anlaşmalı boşanma davası açan Ahmet Altınbaşak, eşiyle aralarında son zamanlarda duygusal kopuş yaşandığını ve evliliklerinin temelinden sarsıldığını ileri sürdü.

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Son zamanların en popüler şarkılarından olan ‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenen Dora ile Ahmet Altınbaşak çiftinin evliliği bitiyor. Sahnelere birlikte çıkan ve kadın-erkek ilişkisine mizahla yaklaşarak, yeni nesil eğlence anlayışını insanlara aşılamaya çalışan Dora-Ahmet Altınbaşak çifti, ‘anlaşmalı’ boşanmak için mahkemeye başvurdu.

‘Kocam da Kocam’ şarkısıyla ünlenmişlerdi...Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti boşanıyor

TAZMİNAT VE NAFAKA
TALEP ETMEDİLER
Ahmet Altınbaşak tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, çiftin evliliklerinden çocukları bulunmuyordu. Eşiyle aralarında son zamanlarda duygusal bir kopuş yaşandığını dilekçesinde ifade eden Ahmet Altınbaşak, “Evlilik birliğimiz tekrar bir araya gelemeyeceğimiz derecede temelinden sarsılmış durumdadır. Eşimle medeni bir şekilde anlaşmalı olarak boşanmaya karşılıklı olarak karar verdik. Boşanmamıza karar verilsin” dedi. Ahmet Altınbaşak, mahkemeye bir de anlaşmalı boşanma protokolü sundu. Protokolde şu ifadelere yer verildi: “Çiftin evlilik birliğinden doğan herhangi bir mülkü bulunmamaktadır. Tarafların karşılıklı olarak birbirinden yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, eşya talebi yoktur. Taraflar şahsi eşyalarını ayırmışlardır. Tarafların fiilen biten evliliğinin protokol çerçevesinde resmiyette de sonlandırılması için bu dava açılmıştır.”

 

 

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